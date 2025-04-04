В Госдуме предложили вернуть 50-процентную скидку на оплату штрафов ГИБДД

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал облегчить жизнь российских водителей на законодательном уровне. Депутат считает, что парламентариям нужно вернуться к идее скидки в размере 50% при своевременной оплате штрафов, оформленных за нарушения ПДД.

Об этом г-н Нилов написал в своем официальном телеграм-канале. Депутат пообещал, что в будущем необходимые поправки предложат парламентарии из его фракции — представители ЛДПР.

Нилов поделился своими планами, поддержав законопроект, предложенный председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Согласно представленному им документу, россияне могут получить 50-процентную скидку при оплате административного штрафа за нарушения в сфере предпринимательской и другой экономической деятельности, которые удалось обнаружить в рамках прокурорской проверки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие штрафы для автомобилистов Госдума хочет повысить в 3 раза.