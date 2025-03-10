Прощенные штрафы: адепты электромобилей отступают, но не сдаются

На днях Еврокомиссия решила продемонстрировать, что своих долгосрочных целей не меняет, какими бы завиральными они ни были. Таким образом, к 2035 году все новые автомобили, выпущенные в Европе, должны обеспечить нулевые выбросы СО2 в атмосферу. Портал «АвтоВзгляд» мог бы восхититься столь откровенной невменяемостью еврочиновников, однако это давно стало общеизвестным фактом.

Европейская комиссия старательно демонстрирует приверженность своим идеям сделать мир чище. Но не в том смысле, что собирается уничтожить на корню мерзавцев, воров и убийц по всему свету — нет, ее заклятый враг куда более абстрактен. Покоя ей не дает диоксид углерода и другие вредные вещества, выбрасываемые в окружающую среду выпускной системой автомобиля. И на борьбу с ними евробюрократы, никем не выбранные и по сути никого не представляющие, готовы положить финансовое благополучие стран и народов, доставшихся им в управление.

ПОПЫТКИ ПРОЙТИ СКВОЗЬ СТЕНУ

На первый взгляд кажется, что Еврокомиссия пытается просочиться сквозь стену, наивно действуя по рецепту магистра Коврова из фильма «Чародеи»: «видеть цель, верить в себя, и не замечать препятствий». Экономическая нецелесообразность собственных экологических идеологем не оставляет ей другого выхода кроме как заставлять автопроизводителей с разбегу биться головой о бетонную преграду с ожидаемым результатом, не давая им при этом даже надеть каску.

И с объяснениями, зачем все это нужно, с каждым годом у чиновников все хуже и хуже. Вот комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас представил план действий, призванный гарантировать, что европейские концерны полностью электрифицируют свою продукцию и задавят более продвинутых конкурентов из США и Китая.

Фото globallookpress.com

— Мы придерживаемся целей 2035 года, и это означает, что мы придерживаемся целей 2025, 2030 и, конечно, 2035 годов, — путано и косноязычно, но весьма уверенно заявил он. Казалось бы, к чему в сотый раз подчеркивать незыблемость единожды принятого решения, причем крайне спорного и, можно даже сказать, волюнтаристского? Так именно в силу его неочевидности.

За то десятилетие, что «зеленая» тема свирепствует на просторах Европы, ее польза так и не стала очевидной, хотя времени прошло достаточно. Более того, до сих пор она вызывала только один негатив — автоконцерны испытывают беспрецедентное давление и вынуждены заниматься нерентабельным производством под страхом драконовских штрафов.

Льготы и дотации, призванные не мытьем так катаньем стимулировать покупки бессмысленно дорогих электромобилей, отягощают и без того перенапряженные бюджеты. Все это ведет только к развалу важнейшей отрасли крупнейших экономик ЕС — Германии и Франции.

БУНТ НА ЕВРОКОРАБЛЕ

Под давлением госаппарата автопроизводители вели себя как пружина -сжимались и терпели, покуда оставались финансовые и производственные резервы. Но в конце концов, они взбунтовлись. Правда, даже бунт у них вышел таким либеральненьким, дохленьким — как у первого министра в «Обыкновенном чуде»:

Фото globallookpress.com

Первый министр

Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.

Король

Ох!

Первый министр

Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!

Тем не менее, каких-то результатов автоконцернам удалось достичь. Они добились хотя бы отмены в текущем году многомиллиардных штрафов за невыполнение требований Еврокомиссии по нормам выбросов CO2. Европейский регулятор смягчил собственные директивы и отсрочил введение санкций на два года, о чем и сообщил в минувший понедельник.

ПОРА-ПОРА-ПОРАДУЕМСЯ

Искренне радовались этому Volkswagen, Renault, BMW и Mercedes-Benz, чьи акции моментально прибавили в цене. Зато возмущенный крик подняли беззаветные сторонники электромобилизма: группа T&E, представляющая собой объединение неправительственных организаций в сфере транспорта и окружающей среды, и E-Mobility Europe, отстаивающая права производителей электромобилей, их поставщиков и компаний, занимающихся зарядными станциями.

Фото globallookpress.com

Естественно, Еврокомиссия никоим образом не признала неправоту своей генеральной линии и не замедлила выступить с разъяснениями. Ее председатель, гинеколог от политики Урсула фон дер Ляйен заявила в адрес автомобилестроителей: «Цели остаются прежними. Они должны их выполнить».

Однако сторонникам повального перехода на электромобили и в будущем придется отступать раз за разом. С приближением 2035 года, несущего расплату за принятие неосуществимых планов, эти отступления будут носить все более панические формы. Но до тех пор руководство Евросоюза будет упорно делать хорошую мину при плохой игре и не признается в том, что его цель — бессмысленная и завиральная в своей основе.