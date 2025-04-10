Российские автошколы выступили против введения публичного рейтинга

Представители отечественных автошкол встревожились из-за идеи правительства о создании публичного рейтинга организаций, которые обучают будущих автомобилистов. Места в новом перечне планируют присваивать, опираясь на результаты выпускников при сдаче экзаменов в ГИБДД и статистику участия в ДТП.

Власти хотят оценивать курсы для водителей по аварийности их выпускников

Как сообщает «Коммерсантъ», работники автошкол уверены, что качество обучения никак не влияет на аварийность новоиспеченных водителей. В свою очередь сотрудники ГИБДД придерживаются абсолютно противоположной точки зрения. Однако они готовы обсуждать дополнительные условия, позволяющие точнее определить место конкретной автошколы в общем рейтинге.

Напомним, законопроект о публичном рейтинге российских автошкол внесли в Госдуму 28 февраля. Документ обсуждался в Общественной палате (ОП) 9 апреля. Это первая попытка властей создать систему оценки эффективности работы курсов для автомобилистов. Готовой методики еще нет, ее разработкой займутся в МВД.