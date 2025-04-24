Водителям электросамокатов выписано более 26 000 штрафов

С начала кикшерингового сезона-2025 крупные российские операторы проката СИМ, такие как «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go», зафиксировали значительный рост нарушений правил использования электросамокатов. В итоге их клиенты получили более 26 тысяч штрафов, а более 190 тысяч аккаунтов пользователей были заблокированы. В сравнении с прошлым годом, количество штрафов увеличилось в четыре раза.

Треть блокировок аккаунтов пришлась на несовершеннолетних или тех, кто передавал им управление самокатами. Сервисы используют различные методы для выявления таких случаев, включая обращения граждан, анализ данных сотовых операторов и банковских сервисов, а также интеграцию с городскими системами наблюдения.

Основная доля нарушений (70%) связана с неправильной парковкой техники. Также часто встречаются случаи проезда по пешеходным переходам (15%) и поездки вдвоем на одном самокате (10%). За наиболее серьезные проступки, такие как передача самоката несовершеннолетнему, езда в состоянии алкогольного опьянения или повторные грубые нарушения ПДД, предусмотрены штрафы вплоть до 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.

В этом году сервисы проката электросамокатов ужесточили санкции за нарушения правил. А ранее портал портал «АвтоВзгляд» сообщал, что скорость электросамокатов в пешеходных зонах снизили до 20 км/ч.