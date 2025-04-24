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Водителям электросамокатов выписано более 26 000 штрафов

Основная доля нарушений связана с неправильной парковкой

С начала кикшерингового сезона-2025 крупные российские операторы проката СИМ, такие как «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go», зафиксировали значительный рост нарушений правил использования электросамокатов. В итоге их клиенты получили более 26 тысяч штрафов, а более 190 тысяч аккаунтов пользователей были заблокированы. В сравнении с прошлым годом, количество штрафов увеличилось в четыре раза.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Водителям электросамокатов выписано более 26 000 штрафов

Треть блокировок аккаунтов пришлась на несовершеннолетних или тех, кто передавал им управление самокатами. Сервисы используют различные методы для выявления таких случаев, включая обращения граждан, анализ данных сотовых операторов и банковских сервисов, а также интеграцию с городскими системами наблюдения.

Основная доля нарушений (70%) связана с неправильной парковкой техники. Также часто встречаются случаи проезда по пешеходным переходам (15%) и поездки вдвоем на одном самокате (10%). За наиболее серьезные проступки, такие как передача самоката несовершеннолетнему, езда в состоянии алкогольного опьянения или повторные грубые нарушения ПДД, предусмотрены штрафы вплоть до 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.

В этом году сервисы проката электросамокатов ужесточили санкции за нарушения правил. А ранее портал портал «АвтоВзгляд» сообщал, что скорость электросамокатов в пешеходных зонах снизили до 20 км/ч.

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