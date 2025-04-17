Скорость электросамокатов в пешеходных зонах ограничили до 20 км/ч

Российские сервисы проката электросамокатов снизили скорость транспортных средств на тротуарах, чтобы уменьшить риски для пешеходов в начале активного сезона. Техническое ограничение направлено прежде всего на водителей с агрессивной манерой езды.

С 17 апреля 2025 года вводится максимальное ограничение скорости передвижения по тротуарам для электросамокатов в России до 20 км/ч. Об этом заявили пресс-службы всех основных операторов проката СИМ: «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Это на 20% ниже установленного ПДД лимита для средств индивидуальной мобильности.

Представители компаний объяснили, что техническое ограничение реализовано через IoT-модули, установленные в каждом самокате, которые не позволят устройству превысить установленный скоростной порог. По данным операторов, большинство пользователей передвигается, разгоняясь до 17-20 км/ч.

Согласно Правилам дорожного движения, приоритет для СИМ — движение по тротуарам, а не по проезжей части (в отличие от велосипедов), в связи с чем необходимы меры для обеспечения совместного перемещения самокатов и пешеходов. Компании подчеркивают, что ограничение носит пилотный характер и позволит оценить его влияние на безопасность дорожного движения, особенно в мае, пиковом месяце по количеству поездок и притоку новых пользователей.