Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города

Водителей такси, которые не могут ездить по Москве без навигатора, будут штрафовать на 5 тыс. рублей при провале соответствующей аттестации. На законодательном уровне это закрепил столичный градоначальник Сергей Собянин, подписав необходимый документ.

Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликовали на официальном портале мэра и московского правительства 26 мая. Он вносит изменения в столичный КоАП: 10-я глава дополнена статьей 10.14 «Нарушение требований, предъявляемых к водителю легкового такси», предусматривающей штраф в размере пяти тысяч рублей.

Обязательную аттестацию таксистов в Первопрестольной ввели с 1 марта 2025 года. Она предусматривает тестирование на знание расположения на территории города объектов транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медучерждений. Кроме того, извозчик должен понимать, где находятся спортивные и образовательные объекты, локации органов государственной власти и местного самоуправления. И это уже не говоря о правилах перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг утвердит список автомобилей для работы в такси.