Сон разума: новый закон о автомобилях такси рождает миражи и фантомы

Принятие Госдумой во втором и третьем чтениях законопроекта о требованиях к уровню локализации автомобилей, использующихся в такси, обрастает все новыми и новыми фантазиями — где-то забавными, где-то неостроумными, но равно нереальными. В числе прочих появилась и такая идея, что принятый закон может сильно помочь российскому авторынку, в чем портал «АвтоВзгляд» сильно сомневается.

Почему требования к локализации машин для «извозчиков» не помогут российскому автопрому

Очередным поводом в очередной раз реанимировать тему принуждения китайского автопрома к локализации производств в России стало интервью «Российской газете» директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова. Топ-менеджер заявил, что принятый Думой законопроект способен помочь российскому авторынку. Тут незамедлительно встают два вопроса — чем помочь и как?

МИРАЖИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

— В данный момент, — говорит г-н Иванов, — под условия локализационных баллов подходят крайне мало моделей. Известно, что многие бренды китайских производителей либо уже локализовали часть своего производства в России, либо активно этим занимаются. Принятый законопроект ускорит эти процессы. Это первый эффект, о котором хотелось бы сказать.

Второе. Очевидно, что уже в конце нынешнего года можно рассчитывать на бум продаж моделей брендов из КНР, которые не имеют необходимый уровень локализации, чтобы «запрыгнуть в последний вагон». Это может разогнать объем продаж, что, в свою очередь, приведет к ускоренной разгрузке затоваренных складов. На фоне усиленного спроса вырастут и цены на автомобили...

Фото: globallookpress.com

Из всего вышесказанного я согласен только с одним тезисом. Действительно, локализация идет ни шатко, ни валко, она затронула крайне мало моделей, причем не только зарубежных, но и сугубо отечественных. Что же касается стремления автоконцернов — выстраданного или вынужденного — резко нарастить объемы производства внутри России, то тут уж извините.

Прежде всего, давайте не будем считать за локализацию сборку здесь готовых машин, предварительно разобранных там, а также переупаковку комплектующих из коробочек, надписанных иероглифами, в коробочки с кириллицей.

Даже на единственном (г-н Иванов — единственном!) российском заводе, открытом иностранным автопроизводителем, ведется исключительно крупноузловая сборка.

ХАЛЯВА, ПРИДИ

Далее, относительно резкого роста рынка. Грезами такого рода страдают в России многие, но это больше напоминает мечтания пикейных жилетов: «Все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом».

Фото: globallookpress.com

Очередной повод «занестись надеждами» предоставил новый закон. Лично мне сомнительна столь необоримая заинтересованность в сотрудничестве с таксопарками, которая способна заставить полсотни прочих присутствующих на рынке нашей страны китайских брендов немедленно броситься строить в России свои заводы или заключать серьезные партнерские контракты.

Буде пресловутая локализация станет для них сильно неудобной, они скорее обойдут ее требования с помощью наших чиновников, как уже происходило.

Второй довод вообще выглядит весьма туманно и путанно. Если согласиться с тем странным предположением, что грядущая реализация нового закона заставит автопроизводителей сливать продукцию, то это никак не спровоцирует повышения цен на автомобили. Напротив, резкое снижение цен поможет разгрузить затоваренные склады.

Спрос порождается вовсе не наличием широчайших предложений у продавца, а взвешенным балансом между платежеспособностью покупателя и доступной ценой товара. Этого сейчас нет в помине, да и в будущем не предвидится.

Так что никакого «бума» продаж, на мой взгляд, ожидать не следует. И все заклинания экспертов, призывающих на нас невиданное автоизобилие, напоминают студентов, в надежде успешно сдать грядущую сессию хором орущих: «Халява, приди!».