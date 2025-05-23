Минпромторг утвердит список автомобилей для работы в такси

В России закон о локализации такси содержит только критерии для подобных автомобилей, а сведения о моделях предстоит опубликовать федеральному органу исполнительной власти в сфере промышленной политики. Или, проще говоря, Минпромторгу.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст вышеназванного закона. В настоящее время он принят Госдумой, одобрен Совфедом и направлен на подпись главе государства. После этого документ вступит в силу в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года.

Согласно нововведениям, автомобили теперь могут попасть в реестр такси, только если общее число баллов локализации при производстве соответствует параметру, установленному властями для госзакупок. Машина должна сойти с конвейера в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта текущего. Отметим, что количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр с 1 января 2033 года.

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