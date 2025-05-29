В ПДД официально закрепят понятие «детская удерживающая система»

Для российских водителей решили подробно расписать в Правилах дорожного движения (ПДД), что такое детские удерживающие системы. Кроме того, появится официальное пояснение, какие именно устройства к ним относятся.

Соответствующий документ разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новшество призвано пресечь продажи устройств без сертификации и потенциально опасных гаджетов. Например, детских кресел без каркасов и адаптеров ремней безопасности. Они частенько оказываются бесполезными в случае дорожной аварии. Более того, из-за них неприятные последствия ДТП для ребенка могут усилиться.

Особые опасения вызывает сложившаяся на сегодняшний день ситуация с сертификацией адаптеров, уточняется в пояснительной записке. Некоторые производители ухитряются оформить необходимые документы, из-за чего подобные аксессуары якобы можно считать полноценными автомобильными креслами. И это позволяет купивших их водителям избегать штрафов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал 11 обязательных правил, которые важно соблюдать при перевозке ребенка в авто и во время пеших прогулок.