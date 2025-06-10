Госдума приняла закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Согласно законопроекту, окончательно утвержденному нижней палатой парламента, размер компенсаций вырастет до 200 тыс. рублей с прежней сотни, если участники дорожной аварии решили все вопросы без вызова гаишников.

Законопроект об увеличении лимита выплат по европротоколу опубликован в базе Госдумы. Около года назад его внесли туда представители фракции «Новые люди». Авторы инициативы подчеркивали, что индексации не было больше пяти лет, поэтому ее необходимо провести, сообщают «Известия».

По мнению ЦБ, благодаря новому закону водители будут чаще самостоятельно разбираться в последствиях своих аварий, позволяя сотрудникам полиции заниматься более серьезными проблемами. Согласно статистике регулятора, в прошлом году по европротоколу в России оформили более 40% всех ДТП, зафиксированных в системе ОСАГО. Страховое возмещение составило меньше 100 тыс. рублей более чем в 80% случаев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума разрешила страховщикам по-новому оформлять ДТП через европротокол.