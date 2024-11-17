Столкновение с искусственным интеллектом: оформляем аварию с роботом-курьером

Ко всем напастям, свалившихся на российских водителей в последние пару лет, можно смело причислять и такие аварийно-опасные, как электрсамокаты и электровелосипеды, по вине «рулевых» которых происходит все больше и больше дорожных инцидентов. А в последнее время моторизованную братию караулят и «засады» в виде роботов-доставщиков. При этом мало кто из шоферов знает, как регулируются подобные ДТП. Между тем, в большинстве случаев автовладельцев, угодивших в аварию с роботом, ждут большие проблемы. В том числе и потому, что правовой статус таких устройств в законе не закреплен от слова совсем. Кто будет нести ответственность и как классифицировать подобное происшествие, порталу «АвтоВзгляд» объяснил директор проектов КАСКО «СберСтрахования» Павел Бородин.

— Основной вопрос в каждой аварии — кто виноват, — говорит г-н Бородин. — С появлением на дорогах автономных устройств этот процесс становится сложнее из-за отсутствия четкого правового статуса роботов. Согласно ПДД, участниками дорожного движения признаются только физические лица, а роботы в эту категорию не входят.

При этом сами разработчики делают все, чтобы минимизировать вероятность столкновений. Роботы-доставщики пересекают дороги по пешеходным переходам вместе с людьми и двигаются по тротуарам, но несмотря на это, инциденты с их участием все же полностью исключить нельзя.

Поэтому при определении виновника пока нужно руководствоваться не сколько ПДД, сколько логикой и здравым смыслом. Например, поскольку робот пока не признан участником дорожного движения, водитель не обязан пропускать его на пешеходном переходе. Хотя «из принципа» не уступать дорогу и подвергать себя риску столкновения вряд ли кто-то захочет — ремонт авто как минимум потребует времени, а если нет КАСКО — то и денег. К тому же разбирательства с владельцами робота тоже процесс не из приятных, да и дорогостоящих.

ВСЕ ХОРОШИ

Но в любом случае водителя признают виновником «робоаварии», если она случилась, когда моторизованный товарищ нарушил ПДД. Например, врезался в устройство, пересекая пешеходный переход на красный свет или же заехав на тротуар. Тогда автовладелец обязан будет возместить ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, в данном случае — владельцу робота. Полис ОСАГО покроет эти расходы в пределах установленных лимитов.

Фото globallookpress.com

Однако и «умный доставщик» может оказаться виновником аварии, если, скажем, ни с того, ни с сего съедет с тротуара или свернет с «зебры» и помнет кузов авто законопослушного шофера. В этом случае водитель должен потребовать возмещения ущерба от владельца робота или компании, ответственной за его эксплуатацию. Это можно сделать как в досудебном порядке, если стороны придут к соглашению, так и через суд. Но и в том, и в другом случае оформить ДТП придется.

БЕЗ ГАИ НЕ ОБОЙТИСЬ

И сразу заметим, что для оформления случившегося стандартный европротокол не подойдет, поскольку в нем нужно указать данные обоих участников ДТП: водительские удостоверения, полисы ОСАГО и другие документы. У робота, естественно, документов нет. Поэтому надо вызвать сотрудников ГАИ для правильного оформления происшествия и составления протокола.

При этом, учитывая отсутствие должной практики у служивых в фиксации таких ЧП, стоит внимательно проверить, все ли обстоятельства ДТП они отобразили. Это поможет в дальнейшем при обращении в страховую компанию или, если потребуется, в суд. Совершенно не лишними тут станут фотографии места ДТП, повреждений автомобиля и робота, показания свидетелей.

Фото globallookpress.com

Затем идем в свою страховую компанию. Если у автовладельца имеется КАСКО, страховая компания проведет оценку и примет решение о возможности выплаты. Ну а коли полиса добровольного автострахования нет, предъявляем претензии владельцу робота, направив официальный запрос в компанию, которой принадлежит робот, с требованием возмещения ущерба. Однако если вопрос не удается решить мирным путем, потребуется судебное разбирательство. Увы, но пока предсказать итог всех этих мероприятий сложно, ввиду отсутствия внятного законодательства.

Между тем, увеличением числа роботов на дорогах необходимость в законодательном регулировании становится все более очевидной. Во-первых, необходимо признать подобную технику участниками дорожного движения: это позволит четко определить их права и обязанности, а также ответственность в случае нарушения ПДД.

Так же надо ввести в практику обязательное страхование для автономных устройств по аналогии с ОСАГО для автомобилей, что обеспечит защиту прав всех участников дорожного движения. Кстати сказать, с этим серьезных проблем может и не возникнуть, поскольку в начале 2025 года в силу вступит закон о страховании ответственности разработчиков искусственного интеллекта и, вероятно, такая страховка будет покрывать и подобные ситуации. И, наконец, нужно разработать специальные процедуру оформления ДТП с роботами: упрощенные протоколы, возможность обмена данными в электронном виде и т.д.

Ну а пока законодательство не адаптировано к новым реалиям, водителям стоит действовать по стандартным процедурам, тщательно фиксировать все детали ДТП и при необходимости обращаться за юридической помощью. При этом полис КАСКО может покрыть убытки в такой ситуации уже сейчас, — заключает специалист.