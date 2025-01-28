Госдума разрешила страховщикам по-новому оформлять ДТП через европротокол

Депутаты Госдумы одновременно во втором и третьем чтении приняли законопроект, который позволяет страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу. Суть в том, что в нижней палате парламента одобрили взаимодействие ресурсов страховых компаний с сервисом «Госуслуги».

О принятии парламентариями соответствующего документа сообщил ТАСС. Следующий этап — утверждение на уровне Совета Федерации и главы государства. После этого в Минцифры приступят к разработке механизма подключения к ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации»). Пока нет ясности, когда страховщики планируют запустить собственные сервисы оформления ДТП.

На данный момент водителям разрешено оформлять аварию по европротоколу без бумажных документов, используя сервис «Госуслуги Авто». Но страховщики не могут встраивать аналогичные возможности в свои сайты или мобильные приложения без интеграции с ЕСИА.

В конце прошлого года портал «АвтоВзгляд» сообщал, что комитет Госдумы одобрил оформление ДТП через «Госуслуги». Инициатором законопроекта является правительство России.