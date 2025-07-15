Депутат Нилов выступил против ограничений для пожилых водителей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал идею введения дополнительных ограничений для водителей старше 60 лет. Он уверен, что такие меры создадут лишние проблемы для профессионалов предпенсионного возраста.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, Ярослав Нилов выразил мнение, что введение таких ограничений для водителей неоправданно. Возрастной порог всего в 60 лет вызывает вопросы, особенно на фоне того, что пенсия для мужчин в России наступает в 65 лет.

Парламентарий уделил внимание необходимости улучшения работы ведомств. К тому же, по его словам, вместо того, чтобы вводить новые ограничения, нужно сосредоточиться на оперативной передаче данных о медицинских противопоказаниях к вождению. Если у человека есть диагноз, который не позволяет управлять автомобилем, информация об этом должна быстро поступать в соответствующие органы. Это более эффективный способ повысить безопасность на дорогах.

Ранее, как сообщал портал «АвтоВзгляд», Министерство внутренних дел предложило доработать механизмы допуска к управлению транспортными средствами людей старше 60 лет. Эта инициатива стала частью стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года с перспективой до 2036-го.

Конкретные меры пока находятся на стадии обсуждений, а Нилов настаивает, что любые нововведения должны быть тщательно продуманы, чтобы не навредить тем, для кого работа за рулем является профессией.