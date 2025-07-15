Депутат Нилов выступил против ограничений для пожилых водителей

Как сообщает информационное агентство ТАСС, Ярослав Нилов выразил мнение, что введение таких ограничений для водителей неоправданно. Возрастной порог всего в 60 лет вызывает вопросы, особенно на фоне того, что пенсия для мужчин в России наступает в 65 лет.
Парламентарий уделил внимание необходимости улучшения работы ведомств. К тому же, по его словам, вместо того, чтобы вводить новые ограничения, нужно сосредоточиться на оперативной передаче данных о медицинских противопоказаниях к вождению. Если у человека есть диагноз, который не позволяет управлять автомобилем, информация об этом должна быстро поступать в соответствующие органы. Это более эффективный способ повысить безопасность на дорогах.
Ранее, как сообщал портал «АвтоВзгляд», Министерство внутренних дел предложило доработать механизмы допуска к управлению транспортными средствами людей старше 60 лет. Эта инициатива стала частью стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года с перспективой до 2036-го.
Конкретные меры пока находятся на стадии обсуждений, а Нилов настаивает, что любые нововведения должны быть тщательно продуманы, чтобы не навредить тем, для кого работа за рулем является профессией.