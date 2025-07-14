Геронтофобы в погонах: МВД хочет ограничить в правах пожилых водителей

Как стало известно, МВД приготовило гражданам предпенсионного и пенсионного возраста подарок — «Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года». В документе, помимо всего прочего, заявлено, что самой опасной возрастной группой на трассе являются водители старше 60 лет. На этом основании предлагается максимально усложнить им жизнь. Портал «АвтоВзгляд» считает, что не стоит усложнять то, что и без того далеко не безоблачно.

Министерство внутренних дел России вывесило на портале проектов нормативных правовых актов солидных размеров «простыню» из 119 пунктов. Она презентуется как «документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, определяющий цели, задачи и основные направления государственной политики» — ни больше ни меньше.

ИНДИФФЕРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

К сожалению, сей многостраничный труд ни целей ясных не устанавливает, ни путей их достижения не определяет. Он состоит в основном из перечисления очевидных фактов и оперирует исключительно общими фразами. Но в индифферентном по преимуществу тексте документа неожиданно проскочил недобрый выпад в адрес пожилых водителей, моментально привлекший к себе внимание СМИ.

«На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий ‎по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%. Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий ‎по сравнению с представителями других возрастных групп. Кроме того, ‎на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов».

Фото freepik.com

Впрочем, составители «Стратегии» и тут остались верны себе — указав на несомненную опасность для национальной безопасности водителей в возрасте, предложением конкретных мер по борьбе с ними они не озаботились.

Ибо действенным рецептом по уничтожению автовладельцев 60+ следующую сентенцию считать никак нельзя: «Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств». Грубо говоря, это все ни о чем.

ЦИФРЫ ВРУТ?

Статистика как отрасль знания — назвать ее наукой язык не поворачивается — весьма лукава и всегда готова услужить и вашим, и нашим. Вот, к примеру, в 2021 году агентство ТАСС распространяло другую информацию, цитируя то же самое МВД: «Наибольшее количество ДТП (27,5%) совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)».

И это еще не все: «При этом аварии с наиболее тяжкими последствиями чаще всего совершают автомобилисты в возрасте от 50 до 60 лет. Кроме того, самый высокий рост ДТП со смертельным исходом зафиксирован в авариях, случившихся по вине водителей возрастной группы от 14 до 16 лет. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 61,9%».

Фото globallookpress.com

С тех пор минуло всего четыре года, и странно, что картина кардинально изменилась за такой краткий период времени. Но вот и более свежая информация.

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали данные за первые полугодия 2023 и 2024 годов и пришли к заключению, что самыми аварийными являются водители в возрасте от 18 до 24 лет. А портал rusdtp.ru привел такие данные по итогам 2024 года: среди водителей, признанных виновными в ДТП, 24% относятся к категории от 30 до 40 лет, 20,7% - от 40 до 50 лет, и лишь 10,9% от 60 до 70 лет.

ПОЛЕ НЕПАХАННОЕ

После знакомства с этими цифрами хочется сказать — все хороши. Но зачем именно пожилых водителей делать козлами отпущения?

Во-первых, их самочувствию и так уделяется самое пристальное внимание, включая ежегодные диспансеризации и регулярные медицинские осмотры. В большинстве стран Европы считают, что возраст не влияет на качество вождения, поэтому ограничений по этому параметру нет нигде, а во многих странах и медсправка от автомобилистов не требуется — лишь проверка зрения.

Во-вторых, заботы о народном здоровье все-таки относятся к компетенции Минздрава, а не МВД. У полиции, включая ГИБДД, помимо гонений на пожилых есть непаханое поле для работы.

Фото globallookpress.com

К примеру, не пора ли, наконец, приструнить ошалевших от вседозволенности электросамокатчиков и электровелосипедистов, гоняющих сломя голову по тротуарам, неуклюже лавируя среди пешеходов?

А отмороженные дрифтеры, демонстрирующие свои невеликие способности не на специальных площадках или автодромах, но прямо на городских улицах? А «серьезные» люди, звездульки, или безмозглые мажоры, безнаказанно нарушающие ПДД, но раз за разом избегающие реального наказания? Да, собственно говоря, и до полной победы над пьянством за рулем пока далеко как до Пекина раком.