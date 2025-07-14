Геронтофобы в погонах: МВД хочет ограничить в правах пожилых водителей

Министерство внутренних дел России вывесило на портале проектов нормативных правовых актов солидных размеров «простыню» из 119 пунктов. Она презентуется как «документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, определяющий цели, задачи и основные направления государственной политики» — ни больше ни меньше.
ИНДИФФЕРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ
К сожалению, сей многостраничный труд ни целей ясных не устанавливает, ни путей их достижения не определяет. Он состоит в основном из перечисления очевидных фактов и оперирует исключительно общими фразами. Но в индифферентном по преимуществу тексте документа неожиданно проскочил недобрый выпад в адрес пожилых водителей, моментально привлекший к себе внимание СМИ.
«На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%. Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с представителями других возрастных групп. Кроме того, на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов».
Впрочем, составители «Стратегии» и тут остались верны себе — указав на несомненную опасность для национальной безопасности водителей в возрасте, предложением конкретных мер по борьбе с ними они не озаботились.
Ибо действенным рецептом по уничтожению автовладельцев 60+ следующую сентенцию считать никак нельзя: «Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств». Грубо говоря, это все ни о чем.
ЦИФРЫ ВРУТ?
Статистика как отрасль знания — назвать ее наукой язык не поворачивается — весьма лукава и всегда готова услужить и вашим, и нашим. Вот, к примеру, в 2021 году агентство ТАСС распространяло другую информацию, цитируя то же самое МВД: «Наибольшее количество ДТП (27,5%) совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)».
И это еще не все: «При этом аварии с наиболее тяжкими последствиями чаще всего совершают автомобилисты в возрасте от 50 до 60 лет. Кроме того, самый высокий рост ДТП со смертельным исходом зафиксирован в авариях, случившихся по вине водителей возрастной группы от 14 до 16 лет. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 61,9%».
С тех пор минуло всего четыре года, и странно, что картина кардинально изменилась за такой краткий период времени. Но вот и более свежая информация.
Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали данные за первые полугодия 2023 и 2024 годов и пришли к заключению, что самыми аварийными являются водители в возрасте от 18 до 24 лет. А портал rusdtp.ru привел такие данные по итогам 2024 года: среди водителей, признанных виновными в ДТП, 24% относятся к категории от 30 до 40 лет, 20,7% - от 40 до 50 лет, и лишь 10,9% от 60 до 70 лет.
ПОЛЕ НЕПАХАННОЕ
После знакомства с этими цифрами хочется сказать — все хороши. Но зачем именно пожилых водителей делать козлами отпущения?
Во-первых, их самочувствию и так уделяется самое пристальное внимание, включая ежегодные диспансеризации и регулярные медицинские осмотры. В большинстве стран Европы считают, что возраст не влияет на качество вождения, поэтому ограничений по этому параметру нет нигде, а во многих странах и медсправка от автомобилистов не требуется — лишь проверка зрения.
Во-вторых, заботы о народном здоровье все-таки относятся к компетенции Минздрава, а не МВД. У полиции, включая ГИБДД, помимо гонений на пожилых есть непаханое поле для работы.
К примеру, не пора ли, наконец, приструнить ошалевших от вседозволенности электросамокатчиков и электровелосипедистов, гоняющих сломя голову по тротуарам, неуклюже лавируя среди пешеходов?
А отмороженные дрифтеры, демонстрирующие свои невеликие способности не на специальных площадках или автодромах, но прямо на городских улицах? А «серьезные» люди, звездульки, или безмозглые мажоры, безнаказанно нарушающие ПДД, но раз за разом избегающие реального наказания? Да, собственно говоря, и до полной победы над пьянством за рулем пока далеко как до Пекина раком.