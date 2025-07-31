Минздрав опроверг перевод медсправок для водителей в электронный формат

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что переход на электронные медицинские справки для водителей начнется не ранее 2027 года. Информация о введении новшеств с 1 августа оказалась недостоверной.

Новые правила вступят в силу только через полтора года

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС Кузнецов, никаких изменений в порядке выдачи медсправок для водителей с 1 августа не планируется. Ранее появилась информация, что уже со следующего месяца автомобилисты после прохождения медкомиссии будут получать документ формы 003/ву в электронном виде. Однако представитель Минздрава категорически опроверг эти сведения, назвав их преждевременными.

Кузнецов пояснил, что изменения в процессах, включая форму документа-заключения, действительно готовятся, но вступят в силу значительно позже. Согласно федеральному закону от 7 июля 2025 года №200-ФЗ, нововведения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Пока же процесс получения справок останется без изменений, и водителям по-прежнему необходимо проходить медкомиссию в установленном порядке и получать бумажные документы.