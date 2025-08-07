Российских водителей ждут новые ограничения с 1 сентября

В первый же день грядущей осени отечественные автовладельцы столкнутся с новыми ограничениями, появившимися по распоряжению правительства. Например, за руль не удастся сесть, если у водителя обнаружат аномалии цветового зрения.

Как сообщает РИА Новости, обновленный перечень запретов, сужающий круг отечественных автомобилистов, вступит в законную силу с 1 сентября текущего года. Согласно тексту соответствующего документа, в упомянутый список решили включить так называемые общие расстройства психологического развития. Под этим в том числе подразумеваются синдромы Аспергера, Ретта и аутизм.

Более того, согласно новой установке властей, более общий термин «аномалии цветового зрения» придет на смену ахроматопсии. Она является наследственным и довольном редким заболеванием, заставляющим воспринимать окружающее пространство только в черно-белом цвете.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, в связи с введением новых ограничений серьезных потрясений для кандидатов в водители и тех, кто уже имеет «права», ждать не стоит. Новшества разработаны для того, чтобы уточнить и сделать более актуальными уже действующие правила.

