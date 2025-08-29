Техосмотр в России опять дорожает из-за новой пошлины

С 1 сентября российских водителей ждут новые поборы. С этого дня при оформлении диагностической карты предстоит платить за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).

Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщили представители МВД, отвечая на запрос ассоциации «Ермак», объединяющей операторов технического осмотра (ТО). Размер новой пошлины составит 500 рублей.

Напомним, что с 2021 года простые автовладельцы в нашей стране должны проходить ТО в случае перерегистрации автомобилей старше четырех лет, либо при внесении изменений в конструкцию машины. В остальных случаях процедура является сугубо добровольной.

Согласно статистике МВД, в результате проверки легковых автомобилей в России ежегодно выдают более 5,4 млн диагностических карт. Тарифы на техосмотр каждые 12 месяц формируют власти регионов, опираясь на методику Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько подорожает техосмотр в 2026 году.