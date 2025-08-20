В 2026 году техосмотр в России подорожает минимум в 1,5 раза

В следующем году российским автомобилистам придется платить за процедуру техосмотра (ТО) легковушек не менее 1363 рублей вместо нынешних 913-ти. Стоимость услуги собирается повысить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Новый прайс станет частью методики ведомства по расчету тарифов.

Как сообщает «Коммерсантъ», представители ФАС связывают грядущее повышение цен на техосмотр индексацией с учетом накопленной инфляции. В результате больше платить придется не только владельцам легковых автомобилей, но и всех остальных видов транспорта.

На сегодняшний день обычные автовладельцы в нашей стране должны отдавать свою «ласточку» на техосмотр только в определенных случаях. Например, это нужно делать при перерегистрации автомобиля старше четырех лет, а также при внесении изменений в его конструкцию. Ценовая политика зависит от региональных властей, но они обязаны опираться на методику ФАС.

Кстати, водителям грозит еще одна статья дополнительных расходов — оплата передачи сведений о техосмотре в базу данных МВД. С 1 сентября это будет стоить 500 рублей. Возможно, такую сумму заставят платить оператора ТО.

