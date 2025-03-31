«Бунт» в Ново-Переделкино: жителей столичного района хотят лишить парковок

Над жителями сразу шести домов столичного района Ново-Переделкино, входящего в Западный округ Москвы, нависла угроза потери элементарной возможности припарковать личное ТС. Выяснилось, что в рамках действующей сейчас программы облагораживания дворовых территорий принято решение реализовать в одном из микрорайонов пилотный проект «Двор без машин». Казалось бы — что нового? В самой концепции — ничего, это правда. Вот только до сих пор не было слышно, что она реализуется посреди жилых массивов, выстроенных много лет назад. Речь идет о домах, которые заселялись еще в советское время. И местная управа намерена резко сократить количество парковочных мест на их территории. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался ситуацией.

В ходе открытого общения с жителями района 22 марта, лично глава районной управы Николай Булыгин признал наличие планов заметно сократить количество парковочных мест в конкретной части отдельно взятого микрорайона. Но озвучил пожелание, чтобы несогласные с таким развитием событий поднимали эту тему и направляли соответствующие обращения в его ведомство. То есть пообещал принять во внимание мнение людей. В свою очередь, жители последовали этому совету — начали присылать прошения с изложением своих переживаний, опасений и возражений, связанных с грядущим кардинальным сокращением стояночных мест.

Суть этих обращений в общем случае сводится к тому, что тысячи человек, живущих в зоне «эксперимента», включая семьи с детьми, инвалидов, пенсионеров (как и других «льготников»), лишаются возможности поставить необходимое средство передвижения вблизи своего дома. Что, естественно, может создать очаг социальной напряженности. В заявлениях, помимо прочего, обращается внимание на тот факт, что городская программа «Двор без машин» изначально разрабатывалась для новостроек, тогда как дома по Новопеределкинской улице под номерами 10, 10 к. 1, 12, 12 к. 1, 14 и 14 к. 1, попавшие в пилотный проект, заселялись в 1988-1989 годах. При этом весь район и так отстает от текущих норм по количеству машиномест. То есть их уже гораздо меньше, чем должно быть. Что уж говорить о дополнительном сокращении!

С обращениями подобного содержания жители перечисленных домов обратились через группу своих наиболее активных представителей не только в управу, но и в Мосгордуму. Особое внимание попросили уделить тому факту, что вместо сокращаемых паркомест людям не предлагают каких-либо альтернатив. Тогда как в реальности на «экспериментальном» пространстве под вечер паркуется примерно тысяча авто. И это при гораздо большем общем количестве квартир в шести домах.

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Депутат Мосгордумы Мария Воропаева 26 марта приняла представителей инициативной группы, выступающей против новации, и пообещала разобраться в ситуации. Тем более — учитывая, что свои «челобитные» жители домов снабдили фотографиями ночных дворовых территорий вокруг шести домов, переполненных припаркованными автомобилями.

По утверждениям активистов, посетивших депутата, она обратила внимание на тот факт, что, по существующим нормативам, на каждую квартиру обозначенных домов положено 1,5 машиноместа. Иными словами, на 1728 квартир уже сейчас не хватает позиций для парковки, а эту цифру надо еще и умножить в полтора раза. Но даже если активисты что-то не так поняли, количество квартир, очевидно, не укладывается в «прокрустово ложе» мнимого числа паркомест.

Удивительно, но, по некоторым данным, уважаемый глава управы района Ново-Переделкино в своем обращении к вышестоящему руководству по поводу реакции граждан на планируемый «депаркинг» якобы указал, что сейчас на обозначенной внутридворовой территории располагается «не менее 479 машиномест». Но, как уже замечено выше, в реальности машин во дворах в разы больше. При этом чиновник якобы уточнил, что проектируемая транспортная схема предполагает сократить число машиномест до 380, включая 24 позиции для маломобильных групп населения.

Но что самое любопытное: глава управы, по слухам (вероятно, не заслуживающим доверия), указал, что в микрорайоне уже возникло «социальное напряжение», которое он обозначил синонимом «бунт». А именно — «многочисленные жалобы, поступающие в управу района, на официальный сервер правительства Москвы, а также обсуждение в соцсетях и сбор петиций против реализации данной транспортной схемы».

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Все бы ничего, но термин «бунт», прямо скажем, выглядит очень странно и вызывает сомнения в том, что глубокоуважаемый Николай Валерьевич мог на самом деле употребить такое словечко, приравняв к социальному неповиновению законную реализацию прав граждан. Употребление термина «бунт» вызывает еще и такое впечатление, будто портал столичного правительства, куда сейчас тоже поступает вал прошений от недовольных жителей, приравнивается к какому-нибудь условному «Нельзяграмму», запрещенному в РФ.

Но поверить в то, что во всех смыслах достойный глава управы Ново-Переделкина может мыслить подобным образом, просто невозможно. Не мог он приравнять чаяния добропорядочных граждан к противозаконным действиям. Нет. Не может быть. Не верю. Да и жители домов, и «инициативщики» тоже не верят. Ключевая версия: «документ, по всей видимости, составлял сотрудник управы, все глубины юридических познаний которого невозможно постичь невооруженным взглядом».

Сейчас жители шести домов, ощутившие себя подопытными мышками, продолжают отсылать в разные инстанции наполненные ранимой эмоциональностью прошения, смысл которых сводится к тому, что реализация этой программы в том виде, в каком она задумана применительно к микрорайону, просто оставит огромное число жителей без реальной возможности пользоваться собственной машиной. А групповой чат, созданный специально для оперативного обмена информацией по проблеме, наполнен криками души.

Есть мнение, что представители управы не занимались подсчетом реального количества парковочных мест. Внимательные наблюдатели заметили, как в прошлые выходные несколько человек, один из которых издали напоминал видного представителя управы, прохаживались мимо машин, припаркованных вдоль шести «экспериментальных» домов.

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При этом они что-то обсуждали и что-то фиксировали на камеры своих мобильных телефонов. У наблюдавших эту картину сложилось стойкое впечатление, что эти люди (кем бы они на самом деле ни были) пересчитывали количество формальных парковочных мест, для которых в свое время была сделана разметка, игнорируя при этом в разы большее количество машин, припаркованных в других местах.

«Обход» проводился в ту же субботу, когда глава управы в другом конце района общался с жителями. Погода была хороша не только для чиновничества, но и для многочисленных дачников. И многие даже очерченные парковочные места... пустовали. А интересовавшиеся ситуацией неустановленные лица, судя по всему, заостряли особое внимание именно на пустовавших очерченных местах.

Этот рейд еще больше укрепил жителей домов, озадаченных происходящим, в том умозаключении, что районные чиновники не собираются учитывать реальное количество необходимых парковочных мест, а намерены ограничиться формальным. То есть, скорее всего, у них есть на бумаге сведения о мнимом числе парковочных «карманов», не соответствующем действительности.

Но для отчетов «наверх» этого, видимо, вполне достаточно. Кстати, по некоторым сведениям, окончательного «решения автомобильного вопроса» «наверху» в том виде, в каком оно сейчас существует на бумаге, пока нет.

Фото портала АвтоВзгляд.

Некоторые жители, ссылаясь на личное устное общение с работниками жилищно-коммунальной сферы непосредственно во дворах, указывают, что знаки, запрещающие парковку, якобы уже закупили. Исполнители, которые должны непосредственно физически осуществить задуманное, просто ждут «отмашки».

Но что интересно: на другом конце микрорайона, в пяти минутах ходьбы от группы домов, которым «посчастливилось» попасть под эксперимент, ничего даже не слышали о происходящем. Никто не в курсе планов по кардинальному сокращению паркомест. Однако что-то подсказывает, что им еще предстоит в случае, если продолжится «зачистка» дворов, ощутить всю прелесть нововведения.

Портал «АвтоВзгляд» считает несправедливым отсутствие осведомленности о происходящем в соседних микрорайонах, не говоря уже о ближайших домах, соседствующих с шестью домами по Новопеределкинской улице (№№ 10, 10 к. 1, 12, 12 к. 1, 14 и 14 к. 1). Да и сотням тысяч граждан, проживающих в других районах столицы, знать об этом не помешает.