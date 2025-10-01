Минпромторг обнародовал первый список машин, подходящих для работы в такси

На сегодняшний день критериям закона о локализации такси в нашей стране соответствуют более двух десятков моделей с шильдиками отечественных марок. В перечень включены кроссоверы, внедорожники и седаны.

Пока можно рассчитывать более чем на 20 моделей

Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в мессенджере Max. Оказалось, что в качестве такси у нас могут спокойно трудиться LADA Iskra, Vesta и «бюджетная» Granta, а также популярные внедорожники Niva Legend и Travel, плюс Largus и Aura.

Семью моделями АВТОВАЗа дело не ограничивается, к сфере пассажирских перевозок решили допустить УАЗ «Хантер», «Патриот» и минивэн Sollers SP7. Не забыли в ведомстве и линейку «Москвича», причем в полном объеме — то есть это и «тройка», и ее электрическая версия, и «шестерка», и «восьмерка».

Но и это еще не все: нововведениям, вступающим в законную силу в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года, полностью отвечают Voyah Free, Dream и Passion, которые штампуют под Липецком. Кстати, там же делают модельный ряд российского бренда Evolute. В будущем i-Pro и i-Joy с «шашечками» не вызовут никаких вопросов, как и их собратья i-Sky, i-Jet и i-Space.

