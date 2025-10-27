Эксперт рассказал, какие нарушения уже завтра будет фиксировать дорожная камера

Отечественная система фото- и видеофиксакции развивается быстро: сегодня дорожная камера способна администрировать и непристегнутые водителем и пассажиром ремни безопасности, и разговор шофера по телефону во время движения, и отсутствие шлема у мотоциклиста, а непропуск «рулевым» пешехода. Такими темпами, глядишь, уже завтра подобные комплексы будут способны фиксировать и многие другие нарушения ПДД. Какие — расскажет портал «АвтоВзгляд».

Комплекс фото- и видеофиксации и последующий штраф, что приходит с его «показаний» — инструмент жесткий, но, надо отдать должное, весьма действенный. Благодаря их работе водители стали внимательнее соблюдать скоростной режим, реже пользуются телефоном во время движения и чаще пристегиваются ремнем безопасности. Да, штрафы выросли, а в некоторых регионах камер стало в разы больше.

Но соблюдение ПДД, причем всеми участниками движения, единственный способ сокращения числа аварий, а следовательно — и смертности в результате ДТП. И нет пока более действенного способа «убедить» водителя соблюдать Правила, чем камера — с ней договориться не выйдет: все «рулевые», независимо от статуса, достатка, возраста, пола и марки автомобиля равны перед ней.

Так что этот «кейс» будет лишь масштабироваться, работая по проверенной схеме: появление комплекса фото- и видеофиксации на очередном перекрестке автоматически снижает количество нарушений почти до нуля уже через месяц, а вместе с этим уменьшается и число ДТП. Впрочем, решать вопрос повышения БДД власти будут не только количеством камер, но и числом составов нарушений, ими фиксируемых, которое будет расти и дальше.

Последним обновлением в перечне администрируемых комплексами нарушений стали уже упомянутые телефон и ремень, ближний свет фар, непропуск пешехода и шлем у мотоциклиста. Вот-вот камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО. А что будет дальше? В какую сторону сейчас смотрят производители и операторы региональных систем фотовидеофиксации? Об этом портал «АвтоВзгляд» спросил у Александра Домбровского, директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), оператора подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

— Сегодня все разработчики активно работают с новыми участниками дорожного движениями — прежде всего, с пользователями электросамокатов и велосипедов, — говорит специалист. — Микромобильность — отдельное направление, которое уже нельзя игнорировать. Потоки самокатов и велосипедов растут, а вместе с ними и число нарушений. Современные комплексы уже умеют определять самокаты или велосипеды в потоке.

К примеру, наши комплексы фотовидеофиксации «Азимут-4» в пилотном режиме успешно справлялись с выявлением езды на самокате вдвоем, неспешиванием на пешеходных переходах и выездом на проезжую часть. Но даже в пилотном режиме устройства показали высокую точность. Следующая и самая обсуждаемая тема этого года — автоматическая фиксация наличия полюсов ОСАГО.

Фактически еще вчера камеры научились определять автомобили, чьи владельцы не озаботились покупкой полисов. Здесь механика проста — дорожный комплекс фиксирует ГРЗ авто и сверяет его с базой Российского союза автостраховщиков (РСА). Если страховки нет — штраф. Однако юридически система еще не готова к полноценному запуску. Необходимые поправки в законодательство пока в разработке. И, несмотря на заявления о готовности Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов к автоматической проверке страховок, в ГАИ приняли решение о едином запуске системы по всей стране.

Для этого ведомству требуется доработать внутренние процессы, поэтому точные сроки внедрения пока назвать нельзя. Камеры «видят» больше, чем когда-либо, и способны анализировать дорожную ситуацию. Но развитие потенциала таких систем все чаще упирается не в технику, а в законодательные формулировки...

Пассаж понятен, но самое интересное — те самые законодательные формулировки. Выходит, следить нужно не за техникой и ее возможностями, а за очередными законами, которые подскажут дальнейшее развитие системы фото- и видеофиксации?