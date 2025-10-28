Цены на обучение в российских автошколах могут вырасти на 10%

В 2026 году для курсантов отечественных автошкол может подорожать обучение. Не исключено, что существующую планку поднимут на 10%.

Об этом пишет «Татар-информ», ссылаясь на члена рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова. По его словам, если обучение и подорожает, то на вышеупомянутую величину. Но автошколы будут стремиться до последнего момента максимально не задирать планку.

Тем временем в России хотят вернуть самоподготовку к экзаменам на водительские «права», отмененную 12 лет назад. Идею продвигает Национальный автомобильный союз (НАС), сетуя, что руководство автошкол не всегда думает о качественном обучении своих курсантов. В ряде подобных заведений был замечен откровенно слабый уровень преподавания, а самоподготовка может стать выходом из ситуации. Но тогда автошколы рискуют потерять около 15 млрд рублей или 20% выручки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что над автошколами планируют усилить контроль из-за аварийных выпускников. Проверкой качества подготовки водителей займутся надзорные ведомства. Правительство поручило разработать необходимые меры Генпрокуратуре, МВД и Рособрнадзору.