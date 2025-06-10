Над автошколами усилят контроль из-за аварийных выпускников

Правительство поручило усилить надзор за работой автошкол после роста числа ДТП с участием начинающих водителей. Генпрокуратура, МВД и Рособрнадзор должны будут разработать меры для повышения качества обучения будущих автомобилистов.

«Коммерсантъ» сообщил, что правительственная комиссия поручила ведомствам разработать меры в связи с увеличением числа аварий, в которых виновными оказались водители со стажем менее двух лет. Только за первые пять месяцев 2025 года количество погибших в таких ДТП выросло на 17%.

В ГИБДД отметили и то, что только 14% курсантов сдают практический экзамен в городе с первой попытки, указав на проблемы в подготовке будущих водителей.

Сейчас в России действует более 7,5 тыс. автошкол, большинство из которых обучают на категорию B. Последняя масштабная проверка проводилась около десяти лет назад, а теперь надзорные органы должны будут не только провести ревизию, но и предложить новые механизмы контроля за процессом обучения.

Одной из ключевых проблем остается сокращение часов учебных программ. При норме в 54 часа на практике многие автошколы предлагают 20-часовые курсы, что сказывается на уровне подготовки. Рост затрат на топливо, запчасти и зарплаты инструкторов тоже вынуждает учебные центры экономить, снижая качество услуг.

Параллельно обсуждается введение федерального рейтинга автошкол, который будет учитывать статистику аварийности выпускников. Законопроект о его создании уж внесен на рассмотрение в Госдуму. Помимо него, на экспертизе в Министерстве экономики находится инициатива Минпросвещения по увеличению количества обязательных часов практики вождения в городе с 38 до 42.