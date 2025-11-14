В России призвали проверять наличие техосмотра при помощи дорожных камер

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) предложили задействовать комплексы фото- и видеофиксации для проверки наличия техосмотра у автомобилистов. Полученные данные будут сверять с информацией, находящейся в соответствующей автоматизированной системе.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», уточняя, что возможное нововведение и его целесообразность обсуждались в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту. Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов пояснил изданию, что на сегодняшний день процедура техосмотра в стране не пользуется особой любовью и популярностью у водителей, поэтому его мало кто проходит. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, необходимо регулярно контролировать состояние машин, которые ездят по нашим дорогам.

Согласно инициативе, отправной точкой для проверки техосмотра с помощью камер должно стать распознавание номерных знаков. Их планируют сопоставлять с базой единой автоматизированной системы. Обеспечивать ее бесперебойную работу обязано МВД, как и заботиться о функционировании софта «Паутина». Такой алгоритм даст возможность проще обмениваться данными.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что техосмотр в России опять дорожает из-за новой пошлины.