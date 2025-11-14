В России призвали проверять наличие техосмотра при помощи дорожных камер

Об этом сообщает «Коммерсантъ», уточняя, что возможное нововведение и его целесообразность обсуждались в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту. Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов пояснил изданию, что на сегодняшний день процедура техосмотра в стране не пользуется особой любовью и популярностью у водителей, поэтому его мало кто проходит. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, необходимо регулярно контролировать состояние машин, которые ездят по нашим дорогам.
Согласно инициативе, отправной точкой для проверки техосмотра с помощью камер должно стать распознавание номерных знаков. Их планируют сопоставлять с базой единой автоматизированной системы. Обеспечивать ее бесперебойную работу обязано МВД, как и заботиться о функционировании софта «Паутина». Такой алгоритм даст возможность проще обмениваться данными.
