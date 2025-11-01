Следи за собой, будь осторожен: что еще умеют дорожные камеры

В 2026 году дорожные камеры отметят 30-летие своего присутствия на российских дорогах. За этот внушительный срок комплексы заметно «повзрослели» и в техническом, и функциональном плане: помимо банального контроля скорости, они научились фиксировать множество других нарушений ПДД и получили искусственный интеллект. Отечественная система фотовидеофиксации сегодня — сложный программный механизм, у которого куда больше возможностей, чем мы знаем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тема так называемых камер ГИБДД — всегда интересна, поскольку и раскрыта слабо, и их группировка в стране растет день ото дня. На российских дорогах их уже десятки тысяч, а новостная повестка кишит ежедневными упоминаниями о новых и новых установленных комплексах. До Китая, конечно, еще далеко, но твердое осознание «колпака» — истинно. «Большой Брат» действительно все знает и ничего не пропускает. Почти ничего.

О штрафах, полученных водителями за нарушения ПДД и комплексах фото- и видеофиксации, что эти самые нарушения и фиксируют, сказано уже немало. Многое — правда, еще больше — выдумка, а некоторых особенностей мы никогда и не узнаем: тайна государственная за семью печатями. Но ведь самая таинственная полицейская система «Паутина», в которую объединены все российские дорожные камеры, наверняка способна на многое?

Слегка приоткрыть пелену над дополнительными, скажем дипломатично, способностями отечественных комплексов фото- и видеофиксации, что сегодня уже не являются той самой «тайной за семью печатями» для портала «АвтоВзгляд» взялся Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (входит в ГК «Урбантех»), оператора подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Фото Lantyukhov Sergey/globallookpress.com

— Комплексы фото- и видеофиксации могут не только распознавать признаки нарушений ПДД. До 2025 года они, к примеру, позволяли эффективно бороться с проблемой нелегальных свалок строительных отходов на территории Московской области. Я говорю о системе контроля «ОССиГ-контроль». Разработанное нашей компанией решение анализировало, какие автомобили легально перевозят мусор со строек, а какие нет.

Самое интересное — она умеет определять, есть ли в кузове строительные отходы или грузовик едет пустой, довезен ли мусор до специализированного полигона или же был сброшен в неположенном месте. Внедрение этого инструмента в Подмосковье позволило снизить количество нелегальных свалок строительного мусора более чем на 60%, и сэкономить бюджету Московской области более 150 млн рублей.

Кстати, там же до 2025 года работала и система «Такси-контроль», которая анализировала материалы с комплексов и выявляла автомобили с нарушением цветографической схемы. Машины, выглядевшие не как наемные автомобили для перевозок, но имевшие соответствующую лицензию на них, получали предписания от уполномоченных органов. Таким образом в надлежащий вид были приведены около 40 000 транспортных средств. Что позволило не только улучшить контроль, но и повысить безопасность и доверие к сфере пассажирских перевозок, — рассказал эксперт.

Комплексы фото- и видеофиксации позволяют автоматизировать многие процессы, а уже завтра, скорее всего у них появятся новые возможности. Вернее, о нх станет официально и широко известно. Ведь самое сложное — это претворение идеи в реальность, а уж интегрировать готовый механизм в самые разные сферы деятельности (тем более, если речь идет о механике контроля) дело совсем уж не многолетнее. Повторяя слова поэта, как никогда актуальные сегодня, можно подытожить сказанное: «Следи за собой, будь осторожен».