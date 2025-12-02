Не просто бип-бип: как лишиться «прав» за неправильный звук клаксона машины

Идея заменить штатный, зачастую тонкий и тихий, не удовлетворяющий брутальному характеру машины и ее владельца гудок на нечто более впечатляющее, а желательно еще и сдувающее с дороги и приводящее к мгновенной седине пешеходов и коллег по трафику, давно будоражит отечественных автовладельцев. Предложений — хватает, найдется на любой музыкальный вкус и кошелек. Только вот продавцы не рассказывают о последствиях такой «модернизации» транспортного средства. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Захрипел или сызнова не нравился, но однажды мысль заменить клаксон посещает каждого автовладельца. Если деталь неисправна, не отвечает на клавишу, самую большую в автомобиле, кстати, то ее точно нужно менять. Вопрос — на что? На такую же? Или впихнуть под капот нечто громоподобное, способное возвестить о приближении столь уважаемого человека несколько окружающих кварталов?

Многие автомобилисты выбирают именно такой подход, находя в громкости и зычности «гудка» нечто впечатляющее. Весело же и функционально, незамеченным прибытие не пройдет! Однако замена оригинальной заводской детали на аналог, не отвечающий стандартам, а все «паровозные» клаксоны именно такими и являются, это прямой путь к статье 12.5.1 КоАП РФ.

Фото: Ilya Moskovets/ globallookpress.com

А она карает «меломанов» за внесение изменений в конструкцию ТС штрафом в 500 рублей. Однажды услышав нечто подобное на дороге, сотрудник ГИБДД попросит открыть капот, а там уж и невооруженным взглядом найдет изменение. Как не прячь — «вмешательство в конструкцию» обязательно будет определено и зафиксировано, мужики на посту — не промах. Впрочем, существует и другой, куда более серьезный, обидный и печальный исход.

Гораздо дороже 500 рублей. Дело в том, что если звук вновь установленного клаксона не будет монотонным и напомнит полицейскому сигналы спецслужб, то за подобную выходку, согласно ст. 12.5 ч. 4 КоАП РФ, возможно лишение «прав» на срок от 12 до 18 месяцев. И тут возникает правомерный вопрос: а какова вероятность, что оценка, тот самый человеческий фактор, пойдет по меньшей в плане санкций статье, а не по большей?

Низка эта вероятность, связана с множеством вводных: от настроения судьи и погоды до количества неоплаченных штрафов и поведения водителя. И тут рождается следующий вопрос: а стоит ли нарушение того эффекта, что им достигается? Печальная перспектива стать пешеходом, видится, априори перевешивает возможность издать громкий звук в пробке.