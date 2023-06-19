«Жилая зона»: как ГИБДД штрафует водителей в собственных дворах

Однако это не единственный случай, когда стражи порядка могут оштрафовать пилота во дворе. К примеру, прогревая свою «ласточку» возле собственного подъезда, драйвер также рискует расстаться с 1500 рублей или с тремя тысячами, если мотор молотит на придомовой территории в столице, либо Питере. Аналогичный штраф грозит и владельцам автомобилей, чья масса превышает 3,5 тонны.

Кроме того, нарваться на рублевое наказание можно при использовании звукового сигнала в машине без необходимости. Скажем, если вы бьете по клаксону, напоминая любимой жене, что уже изрядно устали ждать ее у парадной. Санкция за перманентные гудки — 500 рублей. А еще водитель понесет ответственность за езду вдоль дома, если скорость автомобиля окажется выше 20 км/ч. Факт: двигаться в жилой зоне быстрее закон не разрешает. Штраф за дерзкие покатушки во дворе составит 1500 «деревянных», либо 3000 рублей — опять же, если речь идет о Москве и Санкт-Петербурге.

Но, пожалуй, самое опасное для шофера в собственном дворе — это распитие спиртных напитков в принадлежащей ему машине. Даже если любитель горячительного не планирует никуда ехать, объяснить это блюстителям правопорядка будет достаточно сложно (читай — невозможно). А наказание за употребление алкоголя за рулем у нас весьма суровое — 30 000 рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Поэтому от греха подальше лучше все же подняться в квартиру и устроить пир за столом.