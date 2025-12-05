В Госдуме отказались ограничивать права водителей-пенсионеров

Депутаты Госдумы сочли идею введения возрастного порога на управление автомобилем избыточной. Такая инициатива вряд ли способна привести к чему-то хорошему, кроме ущемления прав миллионов жителей нашей страны.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, продолжительность жизни в России увеличивается, население внимательнее следит за здоровьем, развивается медицина. И если установить ограничения на вождение машин для пенсионеров, ежегодно без «прав» будет оставаться все больше граждан. Дискриминация по возрасту лишит миллионы здоровых и адекватных соотечественников социальной активности или даже работы, подчеркнул г-н Федяев.

По мнению парламентария, подобные нововведения не нужны, потому что с наступлением весны 2027 года начнут действовать поправки, позволяющие эффективнее выявлять водителей, которым не следует сидеть за «баранкой». Подразумеваются обязательные медосмотры. Если в их рамках медики обнаружат противопоказания, автомобилистам предстоит повторная подобная процедура. В результате будет сформирована объективная картина реального состояния здоровья. Если затем кого-то лишат «прав», их можно будет вернуть, например, после соответствующего лечения.

Предложение повысить возраст получения «прав» — тоже перекос, отметил г-н Федяев. Он уверен, что ответственность нужно воспитывать не через запреты, а за счет качественного обучения водителей.

