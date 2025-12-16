Эксперт объяснил, почему дорожные камеры четко работают даже в сильный снегопад

Конец года традиционно считается в нашей стране самым сложным периодом для дорожного движения: согласно отчетам НЦ БДД МВД РФ, ежегодно в декабре фиксируется рост количества аварий по сравнению с ноябрем. Что, впрочем, вполне объяснимо. Первый зимний месяц и один из самых «темных» в году, и перепады температур то и дело превращают улицы и магистрали в каток, и частые затяжные снегопады резко ухудшаю видимость даже в светлое время суток, заметают дорожное покрытие. Но вот, что любопытно: в то время, как погодные условия создают водителям проблемы, дорожные камеры продолжают стабильно делать свое дело. Им не страшен ни снег, ни обледенение, ни нечитаемая из-за осадков разметка. То есть пресловутые «письма счастья» придут нарушителям ПДД в любом случае, невзирая ни на какое ненастье. Почему природные катаклизмы не выводят их из строя, порталу «АвтоВзгляд» объяснил эксперт на примере работы этих устройств в Подмосковье.

— В комплексы фото- и видеофиксации «Азимут 4», которые охватывают дороги Московской области и ряда других регионов, интегрирована специальная бленда с обогревом объектива. Это не позволяет снегу и льду на него налипать: осадки просто тают и стекают, не мешая четкой работе камеры, — отмечает Александр Домбровский, заместитель генерального директора ГК «Урбантех». — Благодаря этому приборы стабильно фиксируют нарушения ПДД в любую погоду и время года. А в столице на МКАД задействованы камеры, оснащенные дворниками и системой омывания, что позволяет оперативно очищать объектив от грязи и поддерживать качество фиксации...

И если с этим вопросом все ясно, то как быть в случае, если камеры засекли нарушение правил расположения транспортного средства на засыпанной снегом проезжей части, когда разметки не видно? А дело в том, что корректность работы приборов фото- и видеофиксации почти не зависит от погоды.

Схема разметки на контролируемых ими участках заранее внесена в память систем. То есть в объективности фиксации ими указанного нарушения ПДД сомнений не возникает, поскольку нейросеть предварительно анализирует запись. Но она действительно не берет во внимание, что водитель из-за того же снегопада объективно не может выполнить требований разметки.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

Однако тут важно помнить, что окончательное решение о штрафе принимает инспектор ГАИ, который подобные нюансы учитывать обязан. При этом любые сомнения трактуются в пользу автовладельца. Так что, если штраф в подобной ситуации все же выписан, его вполне можно обжаловать.

И, к слову, даже в сильный снегопад отключать камеры нецелесообразно, поскольку так или иначе, но они напрямую влияют на безопасность. Исследования показывают, что в зонах работы систем фото- и видеофиксации аварийность снижается в несколько раз, особенно зимой: количество столкновений уменьшается в 3,4 раза, наездов на пешеходов — в 2,5 раза.

Четких критериев «плохой видимости» из-за погоды не существует, а камеры, напомним, контролируют не только разметку, но и превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, разговор по телефону и другие нарушения ПДД. Кроме того, данные с комплексов используются правоохранительными органами для раскрытия угонов транспортных средств, розыска преступников и других преступлений.

Короче говоря, ожидание близких новогодних праздников с их затяжными каникулами, уже сейчас приводящее нас в весьма приподнятое настроение и даже некоторую эйфорию, не должно вступать в противоречие с ПДД и здравым смыслом. В конечном итоге это повысит шансы встретить Новый год и без происшествий, и без штрафов ГИБДД.