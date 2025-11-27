«Черная пятница»: как в погоне за суперскидками не разориться на парковках у супермаркетов

Уже в ближайшие выходные наступит одно из самых напряженных событий предновогоднего сезона — так называемая черная пятница. Традиционно в этот период граждане массово устремляются в торговые центры, рассчитывая успеть обновить гардероб, приобрести бытовую технику или купить подарки «под елку» по максимальным скидкам. Однако вместе с этим растет и риск дорожного коллапса: парковки штурмуют тысячи автомобилистов, подъездные пути встают в многочасовых пробках, а в местах скопления транспорта растет число ДТП. Как получить желаемые дисконты, не столкнувшись с заторами, долгим поиском парковочного места и риском аварий, порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

Ажиотажные «магазинные выходные» случаются не так часто — перед первым сентября, Новым годом и майскими праздниками. Но каждый раз сценарий повторяется. Парковки торговых центров заполняют моторизованные покупатели, на подъездах скапливается длинная вереница машин, водители нервничают и торопятся, из-за чего и происходят в этот период частые мелкие столкновения и даже крупные аварии.

Хорошо, если без жертв. Но дополнительные риски создают в том числе и юные посетители торговых центров, которые могут внезапно выбежать на парковочное пространство, где водитель иногда просто не успевает их заметить, что может привести к серьезным инцидентам с самыми трагическими последствиями.

Большинство торговых центров расположены рядом с крупными магистралями. Это создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и резко увеличивает плотность движения именно в тех местах, где нарушение ПДД особенно опасно. Рассеянность выходного дня плюс желание «успеть купить все» — идеальная формула для ошибок, а любая ошибка на дороге, где и так много машин, неизбежно приводит к ДТП и резкому росту пробок.

Чтобы «остудить» пыл водителей и повысить уровень безопасности на дорогах, в том числе на подъездах к крупным торговым точкам, власти устанавливают комплексы фото- и видеофиксации. Которые не только реально снижают число ДТП, но и могут серьезно ударить по карману любителей скидок.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Так, комплекс «Азимут 4» распознает более 50 видов нарушений ПДД. Это помогает снижать аварийность и повышает культуру вождения. К слову, был случай, когда водитель получил три штрафа за один проезд мимо такой камеры: за превышение скорости, проезд на красный свет и телефон в руках. Урок наверняка усвоен.

— Благодаря работе комплексов фото- и видеофиксации движение на дорогах становится заметно безопаснее. Это доказывает наша многолетняя практика и экспертиза. Превышение скорости по-прежнему остается самым распространенным нарушением в Подмосковье, да и во многих регионах, где установлены наши комплексы «Азимут 4», и именно это нарушение чаще всего приводит к авариям, особенно в периоды высокой загруженности дорог.

При этом за девять месяцев этого года число штрафов за превышение скорости в Московской области сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечает в этой связи заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

В осенне-зимний период наиболее сложная дорожная ситуация традиционно складывается на «вылетных» трассах и дорогах с высокой интенсивностью движения, среди которых Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, Симферопольское, Киевское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Волоколамское и Пятницкое шоссе. Высокая плотность движения, погодные условия и человеческий фактор в эти месяцы становятся ключевыми причинами аварий.

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин подчеркивает, что комплексный подход помогает держать ситуацию под контролем:

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

— В период увеличения транспортного потока на дорогах мы призываем водителей быть максимально осторожными, избегать резких маневров и строго соблюдать скоростной режим. Кроме того, в снижении аварийности в Подмосковье помогает система фото- и видеофиксации, которая включает свыше 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов.

Это позитивно влияет на поведенческую модель водителей, побуждая их соблюдать скоростной режим и ПДД. Как итог, снижение количества нарушений и штрафов — за 10 месяцев прошлого года их было 34,9 млн, а за аналогичный период этого — 27,7 млн", — подчеркнул глава Минтранса Подмосковья.

Такие данные демонстрируют, что камеры не только фиксируют нарушения, но и формируют у водителей более внимательное и дисциплинированное поведение. Накануне праздников торговые центры становятся точками притяжения и одновременно точками дорожного напряжения. И чтобы не провести выходной в бесконечных пробках и очередях, придерживайтесь самых простых, но очень действенных правил.

Выбирайте другое время для покупок, используйте такси или общественный транспорт для поездок по городу и проверяйте трафик движения по предполагаемому маршруту заранее. Правильный выбор последнего, как и внимание за рулем и соблюдение скоростного режима — лучшие способы защитить себя и окружающих в сезон повышенной загруженности.