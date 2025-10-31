«Большой Брат»: кто решает, где и когда появится очередная дорожная камера

Вопрос установки комплексов фото- и видеофиксации не первый год вызывает горячие споры среди российских водителей. Их не любят, их боятся, а после очередного штрафа продолжают обсуждать их смысл и назначение — почему системы разрастаются, а «всевидящее око» появляется там, где его совсем не ждали? На все эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил эксперт.

Миф о «карающей камере», которая «штрафует» без суда и следствия, давно укоренился в обывательском сознании. Автолюбители нередко представляют себе, что устройство работает на благо чиновников, а собранные с его помощью средства идут неизвестно куда. Однако такая точка зрения чаще всего рождается из недостатка информации и множества слухов, которыми легко заполняется информационный вакуум. На деле все устроено иначе.

Во-первых, камера сама по себе не имеет полномочий выписывать денежные взыскания и не делает этого. Она лишь фиксирует признак нарушения, а затем все материалы поступают на проверку сотруднику Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Именно человек принимает решение о вынесении штрафа, и его фамилия, инициалы и подпись есть в каждом постановлении. Просто проверьте, ведь штрафы есть у каждого, святых на дороге, как и атеистов в окопе — не существует.

Теперь — про деньги. С 1 января 2025 года поменялось правило распределения тех средств, что уплачиваются автовладельцами в виде штрафов. Если раньше 100% таких сборов уходило в региональные бюджеты, то сейчас это соотношение 25:75, где четверть идет в бюджет федеральный.

Фото: avtovzglyad.ru

А все истории о частных камерах, а также индивидуальных получателей «штрафной копеечки» — от банального нежелания проверять чужие домыслы, а также из-за непонимания структуры устройства системы фото- и видеофиксации. В некоторых регионах, действительно, в роли операторов этих систем работают крупные частные компании, устанавливающие и обслуживающие приборы по контракту с местными властями.

Но финансирование идет из госбюджета и по договору, а сами камеры в большинстве случаев принадлежат конкретному региону. Более того, каждый комплекс подключается к единой федеральной системе МВД — к «Паутине», доступ к которой частному лицу попросту исключен.

К слову, один комплекс обходится примерно в 2,5-3 млн рублей, а участие в государственных тендерах по их производству/установке/обслуживанию открыто для всех желающих, то есть принять участие в нем может каждый. Но захочет ли? Ведь первоначальные вложения исчисляются очень серьезными суммами.

Еще один популярный миф говорит о том, что места для камер выбираются произвольно, исходя из «доходности локации» для сбора штрафов. А почему тогда на скоростных магистралях, вроде питерской трассы М11 «Нева» или М12 «Восток», их считанные единицы, спросите вы? Нестыковочка.

Фото: avtovzglyad.ru

На самом деле, порядок и критерии размещения комплексов четко прописаны в законе. Они устанавливают там, где фиксируется наибольшее количество ДТП с пострадавшими, и только после тщательного анализа аварийной статистики. А ключевыми «создателями» той самой «статистики», не поверите, являемся мы — участники дорожного движения.

— Что касается мест установки комплексов, они регламентированы законом, рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики компании «МВС Груп», оператора подмосковной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, Александр Домбровский. — Сейчас, согласно новой редакции ФЗ №197, стационарные комплексы могут быть установлены, к примеру, на аварийно-опасных участках, пешеходных переходах и перекрестках, «выделенках», участках с запретом стоянки.

При этом расстояние между комплексами, фиксирующими скорость, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. Исключения допускаются только для перекрестков, развязок и очагов аварийности. Передвижные же комплексы можно ставить на время ремонтных работ, но после завершения их обязаны убрать.

С 1 сентября 2024 г. контроль применения комплексов стал строже, так как теперь решение об установке камер принимается тремя сторонами: региональными транспортными властями, собственниками дорог и ГИБДД. Это сделало процесс более прозрачным. Более того, в Госавтоинспекции создали комиссии, которые проверяют и утверждают места установки комплексов фотовидеофиксации, — объясняет текущее положение дел эксперт.

Фото: avtovzglyad.ru

Нарушения ПДД ведут к увеличению аварийности и, как следствие, смертности. Случилась авария — место взяли «на карандаш». Ситуация повторилась несколько раз — повесели камеру. Водители, заметив комплекс, перестают нарушать, прибирают смелость и азарт до поры, а «очаг аварийности» начинает «тухнуть». Логика — только такая, а остальные доводы — голая «отсебятина», за которой из раза в раз скрывается нежелание платить за свои же ошибки.

Ведь большинство нарушений на российских дорогах, как показывает статистика, это не злой умысел, а банальная случайность, усталость и рассеянность. Которые, в свою очередь, уж слишком часто приводят к тяжелым авариям и жертвам. Вывод один: чем строже мы соблюдаем Правила, тем меньше оснований для установки новых камер.