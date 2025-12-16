В Госдуме призвали создать онлайн-калькулятор расчета утильсбора

На официальном портале Федеральной таможенной службы (ФТС) предложили создать калькулятор, позволяющий самостоятельно рассчитать утильсбор без ошибок. Ведь в случае их появления водителям может грозить доплата в сотни тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, соответствующее обращение в адрес руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко направил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, появление онлайн-калькулятора утильсбора под контролем ФТС является адекватным решением в сложившейся ситуации.

Свежий механизм, разработанный, например, на базе искусственного интеллекта, дал бы россиянам возможность оперативно и, главное, корректно разобраться с уплатой утилизационного сбора, опираясь на автоматическую формулу. Деньги нужно списывать только после проверки вычислений таможенной службой, отметил г-н Нилов. Аналогичный инструмент уже используется для расчета налогового вычета и не только.

