Российский автодилер проиграл в суде профессиональному покупателю

Все началось с покупки кроссовера Nissan X-Trail E-Power в одном из подмосковных автосалонов летом прошлого года. Приобрести машину захотела жительница Саратова, но паркетник по доверенности выдали ее мужу. На 15-й день после сделки к дилеру возникли претензии.

Как сообщает портал Quto.ru, при установке сигнализации на паркетник мастер из стороннего сервиса предположил, что бампер «японца» перекрашивали. В результате покупатели X-Trail потребовали расторгнуть договор с автосалоном, нацеливаясь не только вернуть уплаченные деньги, но и получить неустойку.

В качестве истца выступила владелица кроссовера, представителем в районном суде стал вышеупомянутый супруг. Как выяснилось позже, он принимал участие более чем в сотне подобных процессов. Спустя год после покупки экспертиза показала, что на бампере действительно есть следы дополнительного окрашивания. С дилера постановили взыскать деньги, причем с немаленькой пеней за каждый день просрочки.

Сегодня дилер готовится подать апелляцию, надеясь на пересмотр дела.