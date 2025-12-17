В России вырастут штрафы за перевозку ребенка без детского кресла

Согласно грядущим поправкам в КоАП, российским водителям придется платить по 5000 рублей, если в их машине окажется ребенок без детского кресла. Госдума приняла соответствующий законопроект сразу в двух чтениях — втором и третьем.

В документе, окончательно одобренном депутатами нижней палаты отечественного парламента, указано, что для простых автомобилистов размер наказания за отсутствие удерживающих устройств для детей при их перевозке вырастет на пару тысяч «целковых».

А вот должностные лица и юридические так просто не отделаются. С первой категории начнут брать по 50 000 рублей вместо нынешней четверти сотни. Второй теперь предписано платить 400 000 «деревянных». То есть штрафы подняли в два и четыре раза соответственно.

Но и это еще не все, самозанятых таксистов обяжут раскошеливаться за аналогичное нарушение ПДД наравне с должностными лицами. Такая ситуация может в принципе осложнить транспортировку детей, поскольку не у всех перевозчиков есть нужные кресла.

