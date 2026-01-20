Ты ли это: рассказываем о рисках езды с чужим водительским удостоверением

Известно немало случаев, когда при проверке документов водители предъявляли сотрудникам ДПС чужие «права» в надежде, что инспектор не заметит подлог: крохотная фотография и блики — еще больше растушуют изображение. Некоторые считают, что езда по настоящим в/у, но принадлежащим другому человеку — это менее рискованно, в случае разоблачения, чем «рулежка» вообще без документов. Действующие и отставные сотрудники ГИБДД поделились с порталом «АвтоВзгляд» приемами, которые помогают им разоблачить обманщиков.

Насколько точно инспектор ГАИ может сличить фото на «правах» с их предъявителем

И сразу скажем, что надеяться на удачу в этом вопросе не стоит: служивые обучены выявлять подделки документов и несоответствия фотографий. В их арсенале есть как технологические, так и чисто визуальные методы проверки.

Первое, на что обращают внимание гаишники — это поведение водителя. Человек с подложными документами может избегать зрительного контакта, прикрывать лицо руками под разными предлогами. Такие «водилы» используют чужие «права» с максимальным сходством лиц.

Например, берут удостоверение брата или другого близкого родственника. Однако идентичность даже в случае с близняшками не бывает полной. Инспектор опирается на особенности лица, которые меньше всего подвержены возрастным изменениям или биологической трансформации. Такими критериями становятся форма ушей, линия роста волос, разрез и посадка глаз, форма и поджатие губ, линия подбородка и форма скул, причем обеих.

Фото: Belkin Alexey /globallookpress.com

Кроме того, если человек предъявляет «корочки» на чужое имя, инспекторы могут задать проверочные вопросы. Простые, типа даты рождения или адреса регистрации. Пользователь чужого документа, как правило, теряется и, скорее всего, рефлекторно назовет свои собственные данные.

И в конце концов, если фото на «правах» вызывает сомнения, инспектор вправе попросить предъявить паспорт или другой документ. И тут водитель обязан передать ему в руки свое удостоверение, если тот попросит это сделать. А также вынуть его из прозрачного кармана для документов или картхолдера.

Если шофер отказывается, это расценивается как препятствование работе сотрудника. Можно схлопотать штраф и спровоцировать более глубокую проверку не только документов, но и досмотр автомобиля.

В России существуют строгие нормы, регламентирующие требования к изображению на водительском удостоверении, чтобы исключить возможности подлога и упростить визуальную идентификацию гражданина.

Фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

Водитель фотографируется прямо смотрящим в камеру. Выражение лица должно быть без эмоций, глаза открыты, рот закрыт. Это нужно для того, чтобы базовые черты лица были хорошо видны. Снимок делается без головного убора.

Исключение делается для граждан, чья религия не позволяет показываться посторонним людям с непокрытой головой. Им можно фотографироваться в платке, покрывающем голову, но никаких бейсболок, бандан или шапок. При этом все равно овал лица, щеки подбородок должны быть полностью видны, лоб — открыт.

Если водитель постоянно носит очки, ему можно быть на фотографии в окулярах, но с прозрачными стеклами. Солнцезащитные очки или слишком массивные оправы запрещены, потому как скрывают глаза, мимику и изменяют геометрию лица.

Если же водитель носит очки нерегулярно, лучше фотографироваться без них. Потому что при рекомендации постоянно носить очки, врачи ставят отметку в «правах», указывающую на необходимость вождения именно в них, поэтому фото в очках также сигнализирует инспектору о возможном подлоге.

Фото: Belkin Alexey /globallookpress.com

Кроме того, поскольку по прошествии лет внешность водителя меняется (кто-то сменил вес, отрастил бороду, поменял прическу), сотрудников ГИБДД учат различать и сверять у человека неизменяемые черты: форму глаз, расстояние между ними, линию носа, скулы и т. д.

Как отмечают эксперты, ни возраст, ни изменение массы тела не способны изменить геометрию и архитектуру физиономии, по которой и сверяют фото с водителем. Поэтому инспектор будет опираться именно на эти ориентиры.

Ну и важно понимать, что использование чужого водительского удостоверения не так безобидно, как езда без «прав». За последнее нарушение грозит штраф в 5-15 тысяч рублей и эвакуация машины. А если предъявлять чужие документы, то это уже уголовное преступление, наказываемое по ч.5 ст.327 УК РФ. За это можно получить исправительные работы, либо арест на срок до 6 месяцев.