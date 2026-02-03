Разорительная «зебра»: как и когда происходит фиксация нарушения с помощью камеры

Появление в арсенале комплексов фото- и видеофиксации возможности распознавать этот сложный состав нарушений ПДД — водитель не пропустил пешехода на «зебре» — тут же стало камнем преткновения: милая бабулька, что махнула рукой, пропуская машины, обрекла на штрафы целую когорту автовладельцев. Интернет бурлит, автофорумы негодуют, никто ничего не понимает. Как же происходит таинство определения нарушения и в какой момент водитель действительно не прав, порталу «АвтоВзгляд» рассказал эксперт.

Традиционно, каждая автодорожная «обновка» у нас — хуже переезда: в погоне за решением поставленной задачи и красочным отчетом «наверх», на дороге порождается очередной хаос. Нововведения зачастую не просчитаны, не обкатаны и наделены целым ворохом «детских болезней». Один сплошной «кайдзен» — допилим по ходу, а вы, уважаемые участники движения, пока потерпите.

В 2025-м году все больше дорожных камер в самых разных регионах России обучились распознавать очередной состав нарушения — «непропуск пешехода». Сначала методику обкатали в Москве, а потом решение понеслось, сломя голову, по городкам и весям. Но что именно «фотоэлемент» должен воспринимать как нарушение, а что — как норму?

Еще в 2014-м Пленум Верховного суда РФ конкретизировал понятие «уступить дорогу». Тогда же начальник Госавтоинспекции Михаил Черников пояснил, что привлекать водителя к ответственности за это деяние (штраф за него составляет сегодня 1500 рублей на первый раз и вырастает до 2500 при рецидиве) следует лишь в тех случаях, когда обязанность уступить дорогу реально существует. Например, ее нет, если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, и машина не заставляет «безлошадного» гражданина менять темп ходьбы.

— У нас существует распространенное заблуждение о безусловном приоритете пешеходов, — комментирует ситуацию директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп», оператора подмосковной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД Александр Домбровский.

— На самом деле, согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу пешеходу в том случае, если его автомобиль создает ему помеху — вынуждает изменить скорость или направление движения. Если автомобиль движется по другой полосе или на таком расстоянии, которое не влияет на поведение пешехода, то формально преимущества у последнего нет.

При распознавании непропуска человека на нерегулируемом пешеходном переходе важен анализ динамики движения сразу нескольких участников процесса. Система должна не просто обнаружить человека на переходе, а построить траектории движения и его, и машины, сопоставив их. Только при корректном моделировании ситуации можно говорить о достоверной фиксации признака нарушения...

По словамспециалиста, современные комплексы способны справляться с этой задачей. В частности, аппараты «Азимут-4», применяемые на дорогах Подмосковья, корректно распознают непропуск пешеходов именно за счет сопоставления траекторий движения автомобиля и пешехода.

К слову, согласно изменениям законодательства в области фото- и видеофиксации в 2024 году, пешеходный переход должен попадать в зону контроля камеры, которая составляет порядка 50 метров. Однако около трети подобных устройств в стране технически устарели и просто не способны фиксировать непропуск пешеходов, но при этом могут контролировать соблюдение скоростного режима.

Целесообразно устанавливать комплексы на пешеходном переходе, чтобы они «смотрели» перед ним, а не на него. В таком случае они будут контролировать соблюдение водителями скорости на подъезде к переходу. Зона контроля при этом должна быть не далее 150 метров до пешеходного перехода.