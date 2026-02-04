В России разработаны критерии оценки работы автошкол

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, итоги оценки работы автошкол должны появляться ежегодно, причем не позднее 15 февраля. Информацию планируют размещать на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после срока проведения необходимых мероприятий.
Уточняется, что первые отчеты по автошколам представят за 2027 год, а формировать их станут по результатам состоявшихся экзаменов: эксперты вычислят долю выпускников, сумевших успешно справиться и с теорией, и с практикой с первой попытки, и число неудачников, заваливших экзамены.
Помимо всего прочего, будет учитываться аварийность автомобилистов со стажем вождения до двух лет. В последнем случае статистику составят с учетом числа ДТП, в которых погибли или получили ранения люди на тысячу граждан, окончивших автокурсы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что автошколы пожаловались на ГИБДД за кризис в системе подготовки водителей.