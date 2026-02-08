Каждую зиму внезапно выпадающий снег становится сюрпризом для коммунальщиков. И если дороги общего пользования очищаются довольно быстро, то до дворов дело доходит в самый последний момент, доставляя автовладельцам кучу проблем: ни проехать, ни припарковаться. Кто-то в связи с этим постит в соцсетях массу сторис с возмущением, кто-то строчит жалобы на портал мэра Москвы, а кто-то берет лопату и начинает чистить снег. Казалось бы, молодец! Но такое усердие, всячески, кстати сказать, поддерживаемое сегодня властями, может дорого обойтись. В юридических аспектах борьбы с летящей с небес напастью разобрался портал «Автовзгляд».

Начнем с того, что придомовая территория многоквартирного дома — это общее имущество собственников. Ответственность за его обслуживание лежит на управляющей компании или товариществе собственников жилья. Именно они должны бороться с осадками. Дело жильцов —принимать или не принимать работу.

А вот любая попытка энтузиастов своими силами облагородить двор — риск нарушения правил содержания территорий, которые действуют в Москве. Эти правила подразумевают, что территория двора, проезды и тротуары должны быть безопасными и не создавать препятствий, а снег и лед убраны в положенное время.

Простое выбрасывание снега куда попало может быть признано правонарушением, согласно ст. 6.13 КоАП «Складирование снега на тротуарах и внутридворовых проходах». Она подразумевает запрет сбрасывать снег на тротуары, в проходы и на газоны без предварительного согласования с местной управляющей инстанцией. Ответственность для физлиц — штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Фото Andrey Titov/globallookpres.com

В домовом чате одного из столичных ЖК недавно состоялась жаркая дискуссия по поводу полученного замечания от участкового. Жители недоумевают по поводу полученных претензий. Так, один из них жалуется, что «чистил место для парковки и проезда, скидывал снег к бордюру, и тут подошел участковый и заявил, что я создаю помеху проезду».

На деле происходит вот, что. «Чистильщик», сам того не понимая, может сгрести снег туда, где он мешает движению, в том числе и спецтранспорта. Многие такие активисты действительно получают предупреждение от полицейских. Правда, о реально наложенных за эту инициативу штрафах на простых обывателей пока ничего не известно.

Хотя по закону за нарушение требований пожарной безопасности, загромождение проездов согласно ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность на граждан от 1.5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. (и самостоятельная уборка снега под эти определения попадает) Между тем, кроме создания подобной уборкой потенциальных неудобств для проезда, есть и риски причинения физического вреда.

Можно испортить покрытие: асфальт, плитка, бордюры, решетки ливневки — это все это муниципальная собственность. Попытки поколоть лед ломиком может привести к трещинам в асфальте или резиновом покрытии площадок. За что могут потребовать возмещения ущерба или оштрафовать по ст. 12.33 КоАП «Порча дорожного полотна». Для граждан — это штраф от 5000 до 10 000 руб.

Фото Andrey Titov/globallookpres.com

С другой стороны, сама по себе уборка снега активистами двора не запрещена. Но есть «подснежные» камни, грозящие последствиями с точки зрения закона. Это так же касается любителей расчистить себе «личную» парковку. По сути, отбрасывание снега с приглянувшегося машино-места — такая же чистка со всем вытекающими последствиями, описанными выше.

Поэтому тут лучше не геройствовать, не бояться показаться ябедой, а сообщать о неубранном снеге куда надо. Городские власти тут выступают на стороне тех, кто требует качественной работы от управляющей компании, а не берет на себя ненужную ответственность.

И хотя, повторим, о реальном административном преследовании добровольных дворников сведений нет, все же лучший способ добиться чистого двора — это фотографировать положение дел и оформлять официальное обращение в управляющую компанию, жилищную инспекцию или портал «Наш город».