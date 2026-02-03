Не на пользу: как автозапуск из помощника превращается во врага автомобиля

Сильные морозы, накрывшие в этом году Россию, заставляют автолюбителей активнее использовать дистанционный запуск двигателя: функцию, которой сейчас штатно оснащены многие современные авто, а на обделенных ее моделях она реализована самим автовладельцем. Однако, как выяснилось, большинство водителей, независимо от происхождения системы, пользуются ею неправильно, нанося машине неслабый ущерб. Как избежать типичных ошибок, рассказывает эксперт.

— Стремление сесть морозным утром в прогретый салон нередко оборачивается серией скрытых угроз для транспортного средства, — комментирует ситуацию «Российской газете» тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. — Главный негатив, понятное дело, длительная работа мотора в режиме холостого хода при низких температурах. В таком состоянии двигатель долгое время «молотит» на непрогретом масле, которое в таком режиме теряет свои защитные свойства.

Это приводит к повышенному износу критически важных деталей. Кроме того, частые циклы запуска без последующей полноценной (читай — длительной) поездки нарушают энергобаланс, приводя к глубокому разряду аккумуляторной батареи. А использование функции без присмотра таит потенциальные опасности, такие как, скажем, утечки технических жидкостей или проблемы с электропроводкой, что в худшем случае может привести к возгоранию.

От неправильного использования опции страдают и ключевые узлы автомобиля. В первую очередь, это сам силовой агрегат: движок испытывает масляное голодание, а на стенках цилиндров из-за неполного сгорания топлива активно образуется нагар. Под ударом и выпускная система, где также накапливаются отложения. Ресурс свечей зажигания сокращается. Отдельная нагрузка ложится, повторю, на АКБ: при недолгих зимних поездках батарея не успевает восстановить заряд, потраченный на многократные пуски, и быстро выходит из строя, — подчеркивает Ершов.

Фото avtovzglyad.ru

Типичные ошибки автовладельцев коренятся в излишнем усердии. Самой распространенной является программирование системы на слишком частые и продолжительные циклы работы (например, каждые два часа по 15-20 минут). Второй «косяк» — привязка автоматического срабатывания исключительно к температуре воздуха в салоне, что заставляет машину заводиться при малейшем снижении t.

Третье заблуждение — уверенность, что длительный прогрев на месте полезен для мотора, хотя современные конструкции рассчитаны на скорейший выход в режим под нагрузкой.

Наконец, многие забывают, что использование автозапуска требует безупречного технического состояния ТС и профессиональной установки любого допоборудования, включая автозапуск.

Чтобы технология приносила пользу, а не вред, эксперт дают четкие рекомендации для сильных морозов. По мнению специалиста стоит отказаться от множественных циклов в течение ночи в пользу одного запуска незадолго до планируемой поездки.

Время работы двигателя следует ограничить периодом, необходимым для выхода на рабочие температуры, — обычно это 10-15 минут. Настройки автоматики лучше привязать не к салонному термометру, а к температуре охлаждающей жидкости и задавать порог срабатывания около -15...-20 градусов. Ну и крайне важно следить за состоянием аккумулятора, чистотой клемм и исправностью всей электропроводки.