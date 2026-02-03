4

Не на пользу: как автозапуск из помощника превращается во врага автомобиля

Эксперт объяснил, как правильно пользоваться опцией дистанционного запуска мотора

Сильные морозы, накрывшие в этом году Россию, заставляют автолюбителей активнее использовать дистанционный запуск двигателя: функцию, которой сейчас штатно оснащены многие современные авто, а на обделенных ее моделях она реализована самим автовладельцем. Однако, как выяснилось, большинство водителей, независимо от происхождения системы, пользуются ею неправильно, нанося машине неслабый ущерб. Как избежать типичных ошибок, рассказывает эксперт.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Не на пользу: как автозапуск из помощника превращается во врага автомобиля

— Стремление сесть морозным утром в прогретый салон нередко оборачивается серией скрытых угроз для транспортного средства, — комментирует ситуацию «Российской газете» тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. — Главный негатив, понятное дело, длительная работа мотора в режиме холостого хода при низких температурах. В таком состоянии двигатель долгое время «молотит» на непрогретом масле, которое в таком режиме теряет свои защитные свойства.

Это приводит к повышенному износу критически важных деталей. Кроме того, частые циклы запуска без последующей полноценной (читай — длительной) поездки нарушают энергобаланс, приводя к глубокому разряду аккумуляторной батареи. А использование функции без присмотра таит потенциальные опасности, такие как, скажем, утечки технических жидкостей или проблемы с электропроводкой, что в худшем случае может привести к возгоранию.

От неправильного использования опции страдают и ключевые узлы автомобиля. В первую очередь, это сам силовой агрегат: движок испытывает масляное голодание, а на стенках цилиндров из-за неполного сгорания топлива активно образуется нагар. Под ударом и выпускная система, где также накапливаются отложения. Ресурс свечей зажигания сокращается. Отдельная нагрузка ложится, повторю, на АКБ: при недолгих зимних поездках батарея не успевает восстановить заряд, потраченный на многократные пуски, и быстро выходит из строя, — подчеркивает Ершов.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Типичные ошибки автовладельцев коренятся в излишнем усердии. Самой распространенной является программирование системы на слишком частые и продолжительные циклы работы (например, каждые два часа по 15-20 минут). Второй «косяк» — привязка автоматического срабатывания исключительно к температуре воздуха в салоне, что заставляет машину заводиться при малейшем снижении t.

Третье заблуждение — уверенность, что длительный прогрев на месте полезен для мотора, хотя современные конструкции рассчитаны на скорейший выход в режим под нагрузкой.

Наконец, многие забывают, что использование автозапуска требует безупречного технического состояния ТС и профессиональной установки любого допоборудования, включая автозапуск.

Чтобы технология приносила пользу, а не вред, эксперт дают четкие рекомендации для сильных морозов. По мнению специалиста стоит отказаться от множественных циклов в течение ночи в пользу одного запуска незадолго до планируемой поездки.

Время работы двигателя следует ограничить периодом, необходимым для выхода на рабочие температуры, — обычно это 10-15 минут. Настройки автоматики лучше привязать не к салонному термометру, а к температуре охлаждающей жидкости и задавать порог срабатывания около -15...-20 градусов. Ну и крайне важно следить за состоянием аккумулятора, чистотой клемм и исправностью всей электропроводки.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует