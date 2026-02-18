Эксперт рассказал, что видит дорожная камера во время снегопада

Считается, что в сильные снегопады, бушующие буквально с начала года в Центральной России, камеры фото- и видеофиксации на дорогах бесполезны: они попросту ничего не видят, поскольку снегопад залепляет объективы и крепко нарушает обзорность. Стоит ли надеяться на бессилие «Большого брата» и позволять себе вольности на дорогах? На этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» ответил эксперт.

Автомобильные форумы пестрят самой разной, порой совершенно недостоверной информацией — личное мнение, основанное на сплетнях и домыслах, выдается за проверенный факт, после активно распространяемый. Как тот пожар, о котором поговорка.

На деле же часто бывает совсем иначе: дорожные камеры и связанные с ними байки — классический тому пример. Закрытый и малоизученный мир комплексов фиксации, области их применения и сопутствующей архитектуры, вызывает у абсолютного большинства водителей любопытство, порождающее в тандеме с отсутствием официальной информации огромное количество мифов.

Однако дорожная камера — уже давняя наша спутница. Этих устройств с каждым годом становится все больше, как и различных данных, проверенных и точных, об их трудовой деятельности. В частности, очередной снегопад подтолкнул к рассмотрению вопрос о взаимодействии комплекса с осадками.

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Раз снег залепляет окна и ветровые стекла, он ведь должен аналогичным образом поступать и с объективом? Пока все камеры почистят — можно позволить себе «режим бога» и вообще не оглядываться на ПДД? Расстроим — все совсем иначе.

— В камерах последнего поколения используются технические решения, позволяющие им эффективно работать круглый год. К примеру, в наших современных комплексах «Азимут-4» установлена специальная бленда с обогревом объектива.

Она предотвращает налипание снега и льда, благодаря чему обеспечивается стабильная и качественная фиксация нарушений, в том числе зимой, — объясняет ситуацию Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп», оператора подмосковной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

К слову, у столичных камер есть «дворники» и бачок с незамерзающей жидкостью, которая подается автоматически и защищает линзы от загрязнения и обледенения. Благодаря такой системе очистки от снега они продолжают передавать четкое изображение даже в снегопады.

Фото: globallookpress.com

Год от года отечественные дорожные камеры активно развиваются, а методики, еще недавно позволяющие оставаться незаметными для «Большого брата», уже не работают. Если номер автомобиля читаем глазами — разберет его и комплекс фото- и видеофиксации.

Поэтому снег, как видите, не является поводом полихачить: камера все видит. Круглосуточно, независимо от времени года. Так что единственным верным способом не платить штрафы остается строгое соблюдение Правил — тогда и только тогда ни одна камера ГИБДД к вам претензий иметь не будет.