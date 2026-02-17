Замело: инструкция по обжалованию «письма счастья» за несоблюдение ПДД в непогоду

Мегатонны осадков, свалившиеся на россиян буквально с неба этой зимой, замели дворы и улицы. Водителям разметка, а порой и знаки, просто не видны. Нарушить ПДД в такую погоду — легко, а вот доказать свою невиновность, вернее — обстоятельства, не позволившие соблюсти ПДД — непросто. Однако можно и даже нужно. Как это сделать корректно и с результатом, порталу «АвтоВзгляд» рассказал эксперт.

Снегопад, обрушившийся вчера на Центральную Россию уже который раз за неполный месяц, создал многочисленные заторы и сложности для всех причастных к дорожному движения: от пешехода и водителя до коммунальщиков и дорожных служб.

Снега выпало совсем как в книжках пишут — по пояс. Осадки покрыли машины и улицы сугробами, а в некоторых регионах занесло и подъезды. В такую погоду и собаку-то на улицу лишний раз не выгонишь! Но водителю нужно ехать и он, несмотря ни на что, выбирается из заснеженного двора на улицу.

Проезжую часть замело так, что и асфальта-то не видно, какая уж тут разметка. А раз последней не видно, гласит народная молва, то и камер, контролирующих ее противозаконное пересечение, можно не боятся. Вон, в Москве даже могут временно отключать комплексы, если из-за погодных условий они выдают «неочевидные» нарушения. Выходит, не так уж всесилен «Большой брат», на него непогода тоже влияет?

Фото: avtovzglyad.ru

— Комплексы фото- и видеофиксации эффективно выполняют свои задачи в любое время суток и года, включая зимний период. Схема дорожной разметки на контролируемых участках заранее внесена в память устройства. Если автомобиль заезжает в так называемую запрещенную зону, устройства это фиксируют.

Важно отметить, что несоблюдение дорожной разметки относится к сложным составам нарушений ПДД. В этих случаях все фото- и видеоматериалы после этапа предобработки нейросетью, внимательно рассматривается сотрудником ГАИ, который и принимает окончательное решение о вынесении штрафа. К слову, любые сомнения трактуются в пользу автовладельца.

Если разметка полностью скрыта снегом и ее визуально невозможно различить, то тогда штрафы не выносятся, поскольку водитель обязан руководствоваться фактически видимой дорожной обстановкой. Ну а коли шофер все же по какой-то причине получил штраф, то его можно и нужно обжаловать.

Доказательной базой для гражданина будут служить фотографии или видео с видеорегистратора, на которых зафиксированы время и место нарушения, а также состояние разметки, — объясняет Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп». оператора подмосковной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Фото: avtovzglyad.ru

Эксперт также пояснил, что работа так называемых камер ГИБДД строго регламентирована: оборудование собирает данные и направляет их в специализированную систему «Паутина». Но в определенных ситуациях сотрудники МВД могут отключать отдельные функции камер.

Например, если ветром снесло дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч, инспектор, заметивший это во время патрулирования, сообщает дежурному. После этого в местном центре фото- и видеофиксации принимают решение временно не фиксировать превышения на данном участке, пока знак не вернут на место. Это, подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд», находится исключительно в зоне ответственности ГИБДД.

Что же касается дорожного покрытия, а также снежных заносов, то центры фото- и видеофиксации сами могут принимать решения, когда такую информацию принимать и обрабатывать, а когда нет.

Из сказанного нужно сделать простой вывод: камера-то «видит» разметку, несмотря на любые погодные условия, днем и ночью, а вот «рулевой» может и не видеть. Например, если снегопад снова разразился совершенно неожиданно, когда его никто не ждал.

В таком случае, даже если «письмо счастья» получено, нужно не расчехлять зарплатную карту, а обжаловать его на портале «Госуслуги», исходя из отсутствия видимой на дороге разметки. Соблюдать ПДД надо всегда, это наш единственный путь к безопасности на дороге, но штраф, коли он появился, нужно оспаривать. Смело и уверено, не боясь и не стыдясь.