Немецкий «транзит»: как иные водители пытаются обмануть камеры и лишаются «прав»

Беспрецедентное для России количество комплексов фото- и видеофиксации на московских улицах и железное убеждение водителей в неотвратимости наказания за нарушение ПДД порой приводят к весьма витиеватым изгибам шоферской логики. Большинство, конечно, смирилось и пришло к выводу о необходимости соблюдения ПДД — чего, собственного говоря, власти и пытались добиться. Но некоторые «рулевые» умудряются придумывать настолько изощренные способы оставаться незамеченными дорожными камерами, что потом год пешком ходят! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Москвич, особенно моторизованный, соврать не даст: лучший и, будем откровенны, единственный способ не получать штрафы — не нарушать. В столице нашей Необъятной это касается не только автомобилей, но и вообще всего. Но автомобилей — в квадрате: около 15 000 дорожных камер, не считая многих сотен тысяч комплексов «Безопасного города», безостановочно мониторят улицы и магистрали, а любое нарушение мгновенно «обилечивается»: «письмо счастья» придет вовремя. Если, конечно, государственный регистрационный знак будет зафиксирован устройством и позже расшифрован.

Надеяться на тьму, снег или дождь — бесполезно: камера, как уже много раз писал портал «АвтоВзгляд», видит лучше человеческого глаза, а различные (в том числе и ультрафиолетовые) подсветки помогут ей в любую погоду. Даже снегом она не забивается — на объективе установлена бленда с подогревом. Кстати, на некоторых — даже дворники с омывателями есть.

Так что надеяться на осадки и взвесь с дороги не приходится: нарушение будет запротоколировано и оформлено. Испробовав самые разные методы, завзятые нарушители идут на отчаянный шаг — подмену номера. В частности, в Москве на машины с помощью магнитов начали все чаще вешать немецкие транзитные номера, на которых подержанные автомобили приезжают из закрытой, но за деньги открытой Европы. Например, из Германии.

«Транзит», а в Германии он железный, полностью соответствующий нашему пониманию о номере, оснащают мощными неодимовыми магнитами и лепят поверх обычного отечественного ГРЗ. Найти — не проблема: в любом гаражном кооперативе выменивается за «шапку сухарей», У многих ворота украшают. Камера такой номер распознает, но отправить «жировку» некому.

Лайфхак? Честно говоря — не очень: сотрудники полиции сейчас к таким ТС относятся крайне внимательно, регулярно их останавливают для проверки документов. Они и понятно — время неспокойное совсем. Далее следует контроль бумаг и оценочный обзор номерного знака: с метра «шалость» будет видна и невооруженным взглядом.

Штраф за езду с подменными номерами — всего 2500 рублей. Недорого, скажете? Но дочитаем ст. 12.2 КоАП РФ до конца: управление транспортным средством с заведомо подложными номерными знаками (наш случай) приведет к лишению права управления автомобилем на срок от четырех месяцев до года. Круче кара — только за рамки-перевертыши: там можно срастись с картой «Тройка» сразу на полтора года. Не слишком завидная перспектива, не так ли? Вопрос ребром: стоит ли?