Путин призвал ограничить движение электровелосипедов по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать законодательство, регулирующее передвижения велосипедов с электрическим двигателем и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Необходимые нововведения предстоит разработать Минтрансу и МВД при участии других ведомств.

Соответствующее распоряжение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте Кремля. В частности, речь идет о создании ограничений на езду именно по тротуарам. Возможно, они вообще станут недоступными для курьеров и обычных самокатчиков.

Правовым регулированием обозначенного вопроса также должны заняться Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, Общественная палата, а также заинтересованные комиссии Госсовета. Они обязаны представить свои предложения, которые в том числе связаны с деятельностью служб доставки. Очевидно, грядущие перемены коснутся не только простых любителей электровелосипедов, но и тех, кто зарабатывает с их помощью себе на хлеб.

Поручение российского лидера должно быть выполнено к 1 июля 2026 года. Ответственными за реализацию назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр транспорта Андрей Никитин.

