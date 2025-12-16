Ждут большой беды: вся Россия борется с электросамокатами, но только на словах

Недавние заявления московских властей о том, что запрета средств индивидуальной мобильности нам не видать, как своих ушей без зеркала озадачили, откровенно говоря. Но слово — не воробей, и вот «Российская газета» решила посмотреть, как относятся к альтернативному транспорту в других российских регионах. Портал «АвтоВзгляд» с удовольствием прокомментирует изыскания уважаемого издания.

Для начала стоит напомнить, о чем, собственно, идет речь. Мэр столицы Сергей Собянин, а также подведомственный ему Дептранс совершенно однозначно продемонстрировали свое отношение к так называемым средствам индивидуальной мобильности (СИМ) — запретительные меры не рассматриваются ни в коем случае, поскольку жители столицы привыкли к сервисам доставки.

Про то, что на электросамокатах, электромотоциклах и прочих чудесах техники раскатывают не только курьеры, руководство Первопрестольной предпочитает умалчивать. Хотя, конечно, больше всего горожан раздражают именно доставщики. Но все ли российские регионы смотрят на проблему столь же индифферентно? Этим вопросом озаботилась «РГ», и вкратце дела обстоят вот таким образом.

ПУСТЬ ДЕТИ САМИ ПОБЕРЕГУТСЯ

В Ростовской области в целях снижения аварийности СИМ ведется активная пропагандистская работа. За период 2024-2025 годов запланировало более 200 000 мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, в отряды юных инспекторов движения и помощников инспекторов движения региона привлечены 74 000 детей и подростков. А в Ростове-на-Дону запретили передвижение на самокатах по тротуарам Большой Садовой и на территории учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 км/ч. Да количество запланированных профилактических мероприятий внушает.

В Краснодаре за нарушения ПДД владельцам СИМ выписано в этом году 33 000 штрафов и заблокировано 25 000 пользователей. Кикшеринговые компании внедрили в Краснодаре технические ограничения для СИМ, снизив максимальную скорость электросамокатов до 15 км/ч на наиболее загруженных участках. Действует запрет движения в городских парках. Только курьерам все это как раз до лампочки.

В Санкт-Петербурге реализуется проект «Безопасная дорога в школу», подразумевающий разработку оптимального маршрута для ребенка и его прохождение. В городе много социальной рекламы, направленной на соблюдение ПДД, а в общественном транспорте можно увидеть яркий ролик, рассказывающий о том, как правильно переходить дорогу, и прочих правилах. А вот это сильно — малышам прокладывают безопасный путь в обход мест концентрации СИМ.

В Свердловской области введены свободные зоны от движения самокатов — это парки, набережные. До 20 км/ч снижена максимальная скорость передвижения на арендованном самокате по тротуарам. Можно себе представить эффект от столкновения железяки, несущейся со скоростью 20 км/ч с человеком.

В Новосибирской области ведется активная профилактическая работа, к которой подключаются родители детей и волонтеры. В Красноярске городской совет принял документ, где были четко прописаны основные правила размещения, передвижения, оформления и работы средств индивидуальной мобильности. Профилактика — это наше все.

В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ

Не берусь судить, как работают рестрикции в разных городах России, но думаю, что примерно так же, как в Геленджике. Набережная этого курортного города, где всегда полно и отдыхающих, и детей, буквально утыкана знаками, строго запрещающими движение на «электровениках» всех категорий. Тем не менее, от СИМ там буквально не продохнуть, и плевать они хотели на эти знаки. Полиция усердно патрулирует набережную и добросовестно проверяет документы у пьяненьких курортников, но на электросамокатчиков внимания не обращает.

Запреты на передвижение, ограничение максимальной скорости, профилактические беседы и тематические ролики, штрафы — все это в пользу бедных, ибо попробуй догони, побеседуй и взыщи. Особенно порадовал опыт Питера с планированием для детей маршрутов уклонения от встреч с пресловутыми СИМ — это правда пять, даже с плюсом!

Методы борьбы с электронашествием изначально сами по себе уморительные, ибо любому вменяемому гражданину очевидно — не место самокатам, велосипедам и сигвеям на тротуаре в принципе, какими бы ограничениями их не обкладывали (в России за 9 месяцев 2025-го в ДТП с СИМ погибли 54 человека — на 22,7% больше, чем годом ранее, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет, а ранения получили 3062 гражданина). И рано или поздно, но эму проблему решать придется.

Пока же, поскольку масштабов стихийного бедствия она еще не достигла, заботу о СИМ взвалили на ГИБДД, которой и без того хлопот хватает с водителями. А лихие наездники на средствах индивидуальной мобильности продолжают пользоваться полной свободой и безнаказанностью.