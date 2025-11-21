Запретите, наконец, СИМ, или Кто защищает электроубийц

Вот уж чего не ждали, как говорится. Результаты исследования некоего института общественного мнения «Анкетолог» показали, что 57% граждан России, оказывается, позитивно смотрят на внедрение электровелосипедов, самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городах. Портал «АвтоВзгляду» кажется, что такой вывод далеко не очевиден.

Под колесами электровелосипедов и электросамокатов гибнет все больше россиян

У средств индивидуальной мобильности давно появилась сравнительно небольшая, но зато весьма сплоченная группа сторонников. Ее основу составляют как раз те персонажи, что летают на своих электровениках по тротуарам, распугивая мирных обывателей и детей. А материальную и идеологическую поддержку этому электросумасшествию, по логике вещей, должны осуществлять те, кто со всего этого безобразия кормится. Но в то, что больше половины населения поддерживает очередной социально-транспортный эксперимент — извините, не верится.

У НАС ЕСТЬ «МАКСИМ»

В публичной сфере голоса в защиту СИМ раздаются нечасто, хотя случается и такое. В то же время инициативы по запрету, ограничению или, на худой конец, по штрафам за особенно виртуозную езду между прохожих рождаются с завидным постоянством. И с таким же постоянством уходят в небытие без какой-бы то ни было реакции со стороны ГИБДД или законодателей.

К примеру, 2 апреля сего года целое законодательное собрание целого второпрестольного Санкт-Петербурга приняло обращение к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой запретить передвижение на электровелосипедах по тротуарам. И что? Да ничего серьезного. У министра других забот выше крыши.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

«Мельницы Господни мелют медленно», и пару-тройку месяцев спустя появилось заявление первопрестольного московского Дептранса: «Введение полного запрета на движение СИМ по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать соблюдение такого запрета практически невозможно. Электросамокаты — важная часть транспортной системы города». Как там говорил Джозеф Хилэр Пьер Рене Беллок?

На каждый вопрос есть четкий ответ:

У нас есть «максим», у них его нет.

Транспортная система города — это звучит пулеметно-гордо. Куда вы лезете со своей безопасностью?

НЕБЫВАЕМОГО НЕ БУДЕТ

Но вернемся к исследованию, которое послужило очередному возрождению темы. Что это за институт такой его провел, лично мне не известно. Свои результаты он получил от выборки в 1600 респондентов старше 18 лет, которые проживают в городах с численностью населения более 100 000 человек. Весьма объективно и до крайности репрезентативно.

Только нюансы как всегда остались за кадром. «Так, 72% поддерживают идею выделить электровелосипеды в отдельную категорию ПДД — с четко определенной зоной движения. 83% уверены, что движение должно проходить по специализированным дорожкам, а 96% считают создание велополос необходимым условием безопасности», говорится в результатах опроса. Стоит ли делать акцент на том, что с СИМ народ готов мириться только в том случае, если будут выполнены совершенно невыполнимые условия?

Фото: Elena Dunn/globallookpress.com

Стоит, ибо к тому обязывает статистика научного центра МВД России, с которым ознакомился ТАСС: «Всего в России за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 2959 ДТП с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, что меньше аналогичного периода прошлого года на 24%. В таких ДТП погибли 54 (больше на 22,7%, чем годом ранее) человека, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет. Ранения получили 3062. Это на 24,4% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Среди получивших ранения в результате ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году — 956 детей в возрасте до 16 лет". Только вдумайтесь! При сокращении числа ДТП на четверть количество смертельных случаев увеличилось на 1/5!

ТУПИК — ОН И ЕСТЬ ТУПИК

Месяц назад агентство ТАСС сообщило, что глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить движение по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам курьерскому транспорту с сиденьями и электромоторами.

Г-ну Фадееву, вероятно невдомек, что кроме незаменимых специалистов из ближнего зарубежья с авоськами, полными продуктовых даров, существует масса других спецов по выживанию пешеходов с пешеходных зон.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Не в курсе и депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, которые направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах.

Для любого нормального человека, который хочет жить в обществе и не быть от него свободным (перефразируя одного из самых удачливых плагиаторов в истории) вроде бы ясно — тяжеленным самокатам, велосипедам, моноколесам и прочим средствам передвижения на электротяге совсем не место на тротуарах и пешеходных дорожках.

Правда, будем откровенны — им нечего делать также и на проезжей части, а соорудить в городах еще одну автономную сеть дорог для СИМ — идея нереализуемая. Тупик, граждане-товарищи-баре. В таком случае интересно, на чью мельницу льют воду исследования, подобные тому, что выдал на-гора некий институт общественного мнения «Анкетолог»?