Предиктив: почему в России продолжают бороться с аварийностью дедовскими способами

В сфере дорожной безопасности постепенно меняется сам подход к управлению рисками. Если раньше основой для решений была статистика уже случившихся ДТП, то сегодня все большее значение приобретают цифровые инструменты, позволяющие выявлять опасные участки заранее, до того, как они попадут в сводки аварийности. Такой переход от реагирования к профилактике особенно важен для регионов с интенсивным движением, сложной дорожной сетью и высокой нагрузкой на инфраструктуру. Увы, но не все структуры, отвечающие за повышение безопасности движения, это понимают. В чем, в частности, убедились и эксперты портала «АвтоВзгляд».

Согласно действующим нормам, повторим, опасный участок получает повышенное внимание соответствующих служб только после того, как на нем уже произошла серия ДТП с пострадавшими. Подобный метод позволяет фиксировать последствия, но не помогает работать на опережение, а значит, возрастает риск запоздалых или малоэффективных решений.

Между тем, на аварийность влияют и динамические факторы: погодные условия, время суток, интенсивность потока, особенности организации дорожного движения, состояние дорожного покрытия. Учитывать полный комплекс обстоятельств в ручном режиме становится все труднее, поэтому в российской транспортной отрасли разработана система прогнозирования и аналитики ДТП.

То есть Россия уже располагает эффективной системой предиктивной аналитики для снижения аварийности в регионах. Но, как отмечают эксперты ассоциации «Око» (объединяет производителей и операторов систем фото- и видеофиксации), в масштабе страны вместо нее до сих пор используется устаревший и неэффективный подход к определению аварийно-опасных участков, основанный на анализе статистики ДТП за прошедший календарный год. Его главный недостаток в том, что региональные власти вынуждены «ждать» определенного количества жертв ДТП вместо того, чтобы действовать на опережение и принимать эффективные меры.

Именно поэтому особого внимания заслуживает внесенный в Госдуму законопроект № 1128088-8, предусматривающий изменения в законы №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Его авторы предлагают актуализировать подходы к определению аварийно-опасных и потенциально опасных участков дорог. В контексте повышения безопасности дорожного движения законопроект, безусловно, содержит позитивные тенденции, в том числе предусматривается сокращение времени реагирования на выявленные опасные участки.

Но при этом документ не регламентирует критерии их определения, в то время как изменение подходов именно к определению аварийно-опасных участков и позволит увеличить охват участков дорог, требующих внимания и оперативного реагирования. Также в законопроекте фактически не содержится положений по превентивной работе с аварийно-опасными участками, к примеру, не говорится о возможности установки комплексов видеофиксации на новых и реконструированных дорогах, а также у мест сосредоточения «уязвимой» категории пешеходов — возле школ, больниц, детсадов и т.п.

Кроме того, эксперты считают необходимым расширить временной горизонт анализа: предлагается брать в срез три последних года вместо одного. Оценка аварийности и решения должны стать более оперативными — не конец календарного года, а более короткие сроки.

И, как уже было сказано, такой опыт в нашей стране уже есть, и демонстрирует впечатляющие результаты. Современная альтернатива устаревшей системе аналитики — интеллектуальная платформа для анализа аварийности и выбора оптимальных инструментов с целью повышения безопасности дорожного движения «Аналитический модуль БДД», применяющаяся в Подмосковье.

Пресс-служба ГК "Урбантех"

Платформа создает то, на что не хватало ресурсов прежней системе — единую среду для исследования аварийных и потенциально аварийных участков дорог.

Она способна сводить данные из разных источников, анализировать их, указывать на потенциально опасные локации и оценивать эффективность запланированных мероприятий: стоит ли установить дополнительные светофоры, перенести пешеходный переход, добавить полосы движения, изменить место разворотов — такие решения принимать становится намного проще с рекомендациями интеллектуального помощника.

Именно благодаря точному пониманию очагов аварийности специалисты решают, где наиболее эффективно будут работать комплексы фото- и видеофиксации — надежные и проверенные инструменты в деле снижения аварийности и повышении дисциплины автовладельцев.

Это важно, так как большая часть ДТП происходит из-за нарушения ПДД водителями. Также в программное обеспечение заложена функция предиктивной аналитики, которая помогает прогнозировать аварийность на будущие периоды и своевременно готовить мероприятия для повышения БДД.

Аналитический модуль помогает оценить эффективность применения так называемых камер ГИБДД и их влияние на аварийность в местах установки, а также дает оператору детальную информацию по статистике нарушений. В результате оптимизируется работа региональной группировки камер, которые перемещаются в те локации, где контроль соблюдения ПДД нужен в первую очередь.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

— Система интегрируется с комплексами фото- и видеофиксации, — объясняет принцип работы платформы заместитель гендиректора ГК «Урбантех» Александр Домбровский. — Наш аналитический модуль БДД показывает, на каких участках чаще всего происходят ДТП, помогает выбрать меры для снижения аварийности. Например, установить дополнительные камеры или изменить режим работы светофоров...

Среди постоянных пользователей системы — Минтранс Подмосковья, ЦБДД, ЦАФАП, администрации муниципалитетов, служба аварийных комиссаров. В итоге такого подхода регион с внедрением этой системы в 2019 году вышел в лидеры по темпам снижения аварийности и социального риска. Аварийность пошла на спад: в 2025 году в Московской области комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали на 19% меньше нарушений ПДД, чем годом ранее.

Короче говоря, транспортная система в России уже сегодня способна быть более гибкой и подвижной в работе с аварийностью. Современные подходы к анализу аварийности и повышению БДД предоставляют все данные для того, чтобы оценка производилась оперативно, а решения принимались точечно и эффективно. Насколько широко эти новации будут применяться властями регионов, зависит и от решений в субъектах, и от продвижения поправок в федеральные законы.