В России определились с критериями оценки эффективности автошкол

Российские власти одобрили правила, благодаря которым появится список критериев и показателей оценки эффективности автошкол. Это поможет создать их публичный рейтинг, согласно закону, который должен вступить в силу 28 мая.

Но дата публикации первого рейтинга пока неизвестна

Соответствующее постановление разместили на портале правовой информации. В документе зафиксированы основные источники данных для оценки автошкол. Финальную версию списка предстоит утвердить МВД. Ведомство планирует ежегодно обновлять рейтинг, выкладывая его в открытый доступ не позднее 15 февраля.

Например, на ранжир учебных заведений, где готовят водителей, повлияют итоги сдачи экзаменов курсантами, а также статистика их участия в ДТП. Последнюю собираются отслеживать в течение двух лет.

Возможно, МВД составит первый рейтинг, опираясь на цифры второго полугодия 2026-го, либо предпочтет дождаться полного года действия профильного закона. Во втором случае россияне смогут ознакомиться с результатами только в начале 2028-го.

