МВД оценит возможность приема экзаменов на «права» с помощью ИИ

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документ, подписанный замглавы МВД Александром Горовым, профильные специалисты всесторонне изучат целесообразность автоматизированного приема экзаменов на «права» с помощью ИИ. Это должно случиться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения РФ, охватывающей период до 2030 года и перспективу до 2036-го.
Прежде темой создания и внедрения автоматизированной системы оценки экзамена на право управления автомобилем с применением нейросетей заинтересовались депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Парламентарии направили соответствующий запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России разработаны критерии оценки работы автошкол.