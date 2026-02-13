МВД оценит возможность приема экзаменов на «права» с помощью ИИ

Представители МВД проработают возможность внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Одним из последних локальных продвинутых нововведений был автоматизированный автодром, но его оказалось слишком дорого содержать.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документ, подписанный замглавы МВД Александром Горовым, профильные специалисты всесторонне изучат целесообразность автоматизированного приема экзаменов на «права» с помощью ИИ. Это должно случиться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения РФ, охватывающей период до 2030 года и перспективу до 2036-го.

Прежде темой создания и внедрения автоматизированной системы оценки экзамена на право управления автомобилем с применением нейросетей заинтересовались депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Парламентарии направили соответствующий запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России разработаны критерии оценки работы автошкол.