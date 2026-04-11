Заксобрание Забайкальского края внесло в Госдуму законопроект о пятикратном повышении штрафов для шумных водителей — с 500 до 2500 тысяч рублей. Это далеко не первая попытка увеличить крошечную по нынешним меркам сумму, но правительство РФ в очередной раз дало отрицательный отзыв. И как объясняют эксперты портала «АвтоВзгляд», у сопротивления Кабмина есть на это ряд веских причин.

Авторы законопроекта намерены внести изменения в административные статьи 8.23 и 12.5 КоАП РФ — то есть ужесточить наказание для автомобилистов с громкой музыкой, срезанными глушителями или слишком «грязным» выхлопом. Мотивация ясна — маленький штраф не останавливает любителей «навалить басов» в ночных дворах, да и граждане устали жаловаться — все равно виновник останется почти безнаказанным.

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена жалобами граждан в различные органы власти. Установленные в 2013 году меры являются явно недостаточными и фактически не могут эффективно воздействовать на водителей. Увеличение размера административного штрафа может оказать достаточный превентивный эффект», — считают депутаты.

Законопроект пока еще находится на рассмотрении в Госдуме, однако правительство уже выступило против его принятия. Кабмин оставил официальный отзыв, в котором отметил, что подобные инициативы отклонялись уже не раз. Но почему?

Фото: МК

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснили эксперты ГК «АвтоСпецЦентр», причина того, что чиновники сопротивляются повышению суммы штрафа, кроется в «крайне несовершенном» механизме их исполнения. Ведь доказать факт превышения допустимого уровня шума инспектор может только при помощи шумомера, даже если нарушение очевидно. А эти самые шумомеры выдают далеко не каждому экипажу.

«Сотрудники не могут измерить уровень шума от выхлопной системы автомобиля дистанционно. Кроме того, нарушение часто носит кратковременный характер — автомобиль быстро проезжает, и у инспектора просто не остаётся времени на остановку правонарушителя и оформление протокола», — отметили в компании.

Эксперты также напомнили, что власти планировали внедрить автоматические камеры-шумомеры, чтобы ловить нарушителей удалённо. И в некоторых городах такие системы действительно пытаются запустить — например, на днях началось тестирование подобных комплексов в Ростове. Однако массового применения они пока не получили, да и определить точный источник звука на записи сложно — а значит, выписывать штрафы нарушителям нельзя.

Итоги неутешительны. Даже если сумму штрафа повысят, это не снизит количество нарушителей. Пока не появится надёжного технического средства контроля, пресекать такие случаи можно будет лишь в рамках специальных рейдов, подытожили эксперты.