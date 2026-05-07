В России станет больше поводов для аннулирования водительских «прав»

Нововведения вступят в силу следующей весной

С 1 марта 2027 года в нашей стране расширят список причин, позволяющих аннулировать водительские удостоверения. Их планируют признавать недействительными, если автомобилист откажется участвовать во внеочередном обязательном медосвидетельствовании.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документацию правительства. Грядущие корректировки коснутся ситуаций, когда отечественные или международные «права» считаются недействительными и подлежат аннулированию.

Если у водителя обнаружат в ходе периодического медосмотра симптомы заболевания, не позволяющего садиться за руль, дело дойдет до направления на необходимое обследование и лечение. В случае подтверждения заболевания следующим шагом станет внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. С марта следующего года его нужно будет пройти за три месяца. При нарушении дедлайна «права» аннулируют.

На сегодняшний день поводом для аннулирования «прав» уже является подтвержденное наличие у водителя противопоказаний или прежде не выявленных ограничений к управлению машиной.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России изменят правила сдачи экзаменов на водительские «права».

