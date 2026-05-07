В России станет больше поводов для аннулирования водительских «прав»

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документацию правительства. Грядущие корректировки коснутся ситуаций, когда отечественные или международные «права» считаются недействительными и подлежат аннулированию.
Если у водителя обнаружат в ходе периодического медосмотра симптомы заболевания, не позволяющего садиться за руль, дело дойдет до направления на необходимое обследование и лечение. В случае подтверждения заболевания следующим шагом станет внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. С марта следующего года его нужно будет пройти за три месяца. При нарушении дедлайна «права» аннулируют.
На сегодняшний день поводом для аннулирования «прав» уже является подтвержденное наличие у водителя противопоказаний или прежде не выявленных ограничений к управлению машиной.
